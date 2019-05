Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu





GATINEAU, QC, le 28 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA) et l'International Longshore and Warehouse Union - Canada (ILWU) :

« Le 27 mai 2019 à 7 h (heure du Pacifique), des mesures d'intervention ciblées ont été prises à GCT Deltaport et GCT Vanterm, deux terminaux à conteneurs du port de Vancouver.

Aujourd'hui, la BCMEA a émis un avis indiquant qu'un lock-out commencera le 30 mai 2019 à 8 h (heure du Pacifique). Ce lock-out touchera toutes les entreprises membres de la BCMEA qui embauchent des membres de l'ILWU en vertu des conditions de la convention collective expirée entre les parties.

Le lock-out ne touchera pas les navires de croisière ni les employés tenus d'assurer l'entretien des navires céréaliers conformément au paragraphe 87.7 (1) du Code canadien du travail.

Le gouvernement du Canada ?croit au processus de négociations collectives et il l'appuie. Le ministre Garneau et moi-même avons contacté les deux parties à maintes reprises pour les inciter à conclure un accord. Je suis déçue qu'une entente n'ait pas été conclue et je m'attends à ce que les deux parties négocient une entente dès que possible.

Le Service fédéral de médiation et de conciliation aide les deux parties et nous continuerons d'offrir un soutien pendant les négociations afin de les aider à en arriver à une entente. »

