J3L Lingerie couronnée Grande gagnante du Prix ÉquiLibre 2019

Les folies passagères également récompensée par le jury

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est en soirée, au Musée McCord, qu'a eu lieu l'événement de remise du Prix ÉquiLibre 2019. Animée par la dynamique Marie Soleil Dion, ambassadrice de l'organisme, la cérémonie de remise du Prix ÉquiLibre félicite des entreprises québécoises, issues du monde de la mode, des médias et de la publicité pour leurs actions en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps. À la suite des votes de milliers de Québécois comptabilisés du 25 mars au 21 avril dernier, ÉquiLibre est fier d'annoncer que J3L Lingerie a été nommée Grande gagnante de cette 9e édition. L'entreprise a également remporté la mention Choix des jeunes décernée par les moins de 18 ans. Enfin, parmi les finalistes en nomination cette année, c'est l'initiative Les folies passagères qui a remporté le Coup de coeur du jury.

« Pour J3L, remporter le Prix ÉquiLibre représente le résultat de nos efforts quotidiens. Notre équipe accorde une importance particulière à la diversité corporelle. Nous travaillons fort pour que ces valeurs se propagent chez les femmes de tous âges, peu importe leur forme, leur pilosité et leur couleur. C'est la diversité des gens qui fait la beauté du monde! », déclarent Jeanne Lebel et Laurence Lafond, propriétaires de J3L Lingerie. Rappelons que l'entreprise était en lice pour leur éventail de tailles, qui favorise le lien positif que les femmes entretiennent avec leur corps.

Le jury, composé de six adolescent.e.s et de sept représentant.e.s de l'industrie de l'image, a choisi de décerner son Coup de coeur à Maude Bergeron, illustratrice derrière Les folies passagères, pour ses oeuvres visuelles et littéraires sur la diversité corporelle.

Le Musée McCord est fier d'appuyer la diversité corporelle

Pour une première fois cette année, le gala de la remise du Prix ÉquiLibre s'est déroulé dans la magnifique salle du Musée McCord. « Le Musée McCord est fier d'accueillir la remise du Prix ÉquiLibre 2019. Comme Musée d'histoire sociale de Montréal, nous souhaitons être un acteur engagé de la société en favorisant, par nos activités, une plus grande ouverture à la diversité et une meilleure compréhension de soi et des autres qui permettront l'inclusion de tous. De plus, en tant que musée de la mode à Montréal, la question de la diversité corporelle présentée par l'industrie nous interpelle tout particulièrement. La diversité est une richesse pour Montréal que nous célébrons tous les jours. Nous félicitons donc les récipiendaires du Prix ÉquiLibre 2019 qui contribuent également à faire rayonner cette belle diversité.» C'est avec beaucoup de reconnaissance qu'ÉquiLibre remercie le Musée McCord pour sa précieuse implication.

Toutes les photos de la soirée seront bientôt disponibles sur le site web de l'organisme.

Prochaine édition du Prix ÉquiLibre

Les jeunes et les adultes peuvent dès aujourd'hui soumettre une initiative en faveur de la diversité corporelle pour l'édition 2020 du Prix ÉquiLibre en se rendant sur le site www.equilibre.ca/prix. Les entreprises peuvent aussi soumettre leur propre candidature.

À propos d'ÉquiLibre

ÉquiLibre a comme mission de prévenir et diminuer les problèmes liés au poids et à l'image corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie. Pour réaliser sa mission, ÉquiLibre déploie des programmes d'intervention et des campagnes de sensibilisation dans les écoles, le réseau de la santé, les milieux de travail et communautaires. ÉquiLibre oeuvre également en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien et à l'appui financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

