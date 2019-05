Velodyne remporte une contestation de brevet





Velodyne a remporté une contestation de brevet, intentée par son concurrent Quanergy. En se prononçant, le Patent Trial and Appeals Board (Commission américaine de première instance et d'appel pour les brevets) a confirmé le 23 mai 2019 la brevetabilité de toutes les revendications dans le cadre du brevet pionnier '558 de Velodyne. Le brevet '558 concerne un système de mesure cloud des points 3D, basé sur lidar, et utilisé pour les véhicules autonomes, l'ADAS, la vision robotique et d'autres applications diverses.

« Velodyne Lidar Inc. est l'inventeur du lidar à vue panoramique, et nous étions persuadés que notre brevet serait confirmé », a déclaré Marta Hall, présidente de Velodyne Lidar Inc. « La décision n'est pas surprenante dans la mesure où le lidar à vue panoramique en temps réel a été inventé par notre fondateur, David Hall, et où la société détient plusieurs brevets fondamentaux relatifs à cette technologie. Nous sommes une société qui se focalise sur les inventions, et nous travaillerons toujours en direction de l'invention et de l'innovation technologiques, c'est pourquoi nous prenons très au sérieux la protection de notre propriété intellectuelle durement gagnée. En réponse à cette décision, nous évaluerons nos options d'application à l'avenir. »

Avec plus de 250 clients dans le monde, Velodyne est le fournisseur du plus grand volume de capteurs lidar de l'industrie automobile. Les capteurs lidar sont des composants fondamentaux des véhicules autonomes (VA) et des systèmes sophistiqués d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Initialement présenté comme une solution pour les VA, le marché du lidar enregistre une croissance rapide pour les Systèmes d'aide à la conduite, qui pourraient réduire les accidents frontaux sur les routes, ainsi que les décès à vélo et de piétons. La vision 3D du lidar est de plus en plus reconnue comme un capteur important pour détecter le danger sur les routes et promouvoir la sécurité publique.

La technologie offre une vision 3D qui dote les robots et les machines des « yeux » permettant diverses utilisations au-delà des applications automobiles. Les capteurs de Velodyne sont actuellement vendus et utilisés dans un large éventail de nouvelles technologies et de secteurs à forte croissance, notamment celui des drones, des services de livraison, de la cartographie, de la robotique industrielle, de la sécurité industrielle, de la sécurité, de l'agriculture de précision, des jeux et des utilisations maritimes.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la polyvalente Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, solution optimisée pour une autonomie L4-L5, la Velarraytm optimisée pour les systèmes ADAS, et la Vellatm, un logiciel révolutionnaire d'assistance au conducteur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 18:50 et diffusé par :