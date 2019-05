Pénurie de main-d'oeuvre dans les résidences privées pour aînés - Jean Boulet et Marguerite Blais présentent des actions pour valoriser la profession de préposé aux bénéficiaires





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Afin de pallier le manque de préposés aux bénéficiaires, principalement dans les résidences privées pour aînés, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, annoncent une offensive destinée spécifiquement aux résidences pour aînés, qui permettra notamment d'effectuer un diagnostic en matière de ressources humaines.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la Grande corvée, au cours de laquelle une quarantaine de résidences privées pour personnes aînées ont déjà été contactées par les conseillers du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin d'écouter et d'outiller celles éprouvant des difficultés de recrutement. La Grande corvée permet également de faire connaître les programmes, mesures et services pouvant soutenir celles ayant des projets de formation.

Panier de services

De nombreuses mesures en matière de gestion des ressources humaines, de recrutement et de développement des compétences qui pourraient être profitables autant aux établissements qu'aux préposés aux bénéficiaires y travaillant sont offertes dès maintenant.

Parmi celles-ci, on trouve, notamment,

la mesure de régionalisation de la main-d'oeuvre, qui permet de rembourser une partie des frais liés à une activité de recrutement ou au déménagement d'un nouvel employé se trouvant dans un rayon de plus de 50 km de l'entreprise;

d'un nouvel employé se trouvant dans un rayon de plus de 50 km de l'entreprise; la mesure de formation de la main-d'oeuvre et les programmes de subvention du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre, qui permettent quant à eux de couvrir une part importante des coûts de formation au sein d'une entreprise;

au sein d'une entreprise; la campagne de promotion et de valorisation des métiers d'avenir menée actuellement par le Ministère, dans le cadre de laquelle la profession de préposé aux bénéficiaires a fait l'objet d'une attention particulière.

Le ministre Boulet rappelle également que, dans le cadre du renouvellement de la convention collective de travail en cours dans 11 résidences privées pour aînés, des conciliateurs du Ministère collaborent avec les parties dans 8 de celles-ci. Le Ministère a déjà pris contact avec les 3 autres établissements pour offrir ses services.

Citations :

« Notre gouvernement est en action afin que nos préposés aux bénéficiaires soient formés le plus adéquatement possible. Dans le cadre de la Grande corvée, nos conseillers aux entreprises sont en contact avec plusieurs résidences privées pour personnes aînées pour offrir notre soutien en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines. Nous croyons que c'est en promouvant de bonnes pratiques en la matière que nous contribuerons à attirer davantage de personnes pour pratiquer ce métier. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les préposés aux bénéficiaires font une différence concrète dans la vie de Québécoises et de Québécois. C'est pourquoi mon collègue Jean Boulet et moi-même sommes en discussion afin de continuer de valoriser cette profession. Le secteur des résidences privées pour personnes aînées peut compter sur notre collaboration pour être assuré que nos aînés peuvent bénéficier des meilleurs soins possible. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le ministre Jean Boulet a lancé la Grande corvée le 21 janvier dernier afin de soutenir les entreprises dans leurs enjeux liés à la main-d'oeuvre.

a lancé la Grande corvée le 21 janvier dernier afin de soutenir les entreprises dans leurs enjeux liés à la main-d'oeuvre. À ce jour, 7 763 entreprises ont été contactées par un représentant de Services Québec.

Au cours de l'année financière 2018?2019, des sommes de 4,3 millions de dollars ont été investies précisément pour soutenir la formation de 1 127 préposés aux bénéficiaires, et ce, dans toutes les régions du Québec. Déjà, en 2019-2020, ce sont plus de 450 individus qui ont commencé une formation dans ce domaine.

Pour plus d'information sur les programmes, mesures et services du Ministère, contactez son personnel dans le bureau de Services Québec ou le centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

