Le partenariat entre Synaptive Medical et Sunnybrook favorise de meilleurs résultats pour les Canadiens grâce aux thérapies guidées par imagerie faisant l'objet d'une subvention du gouvernement canadien





Synaptive Medical Inc., un chef de file des technologies de planification et de navigation chirurgicale, a annoncé aujourd'hui que la Société recevra une subvention du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du gouvernement du Canada, via le réseau Consortium de l'industrie pour les thérapies guidées par imagerie (CITGI). La proposition soumise par le Sunnybrook Research Institute, dans laquelle Synaptive est un partenaire désigné, a été sélectionnée dans le cadre du concours d'innovation financé par le gouvernement du Canada. La proposition est une initiative de commercialisation ciblée s'appuyant sur les progrès réalisés dans le traitement des données par intelligence artificielle (IA) et sur la recherche et l'expertise commerciale exceptionnelle en thérapies guidées par imagerie (TGI).

Lors d'une cérémonie, qui s'est déroulée la semaine passée au Sunnybrook Health Sciences Centre, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un investissement pouvant atteindre 49 millions de dollars pour prêter main-forte au réseau CITGI, qui regroupe plus de 78 partenaires. Cet investissement soutiendra le projet du CITGI, estimé à 126 millions de dollars, pour accélérer l'application de l'IA et des technologies d'apprentissage machine pour mettre au point des thérapies guidées par l'imagerie plus précises, telles que l'imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie et l'imagerie ultrasonore. La gamme intégrée de produits de technologie médicale de Synaptive répond parfaitement à ce domaine d'innovation, et ce partenariat, ainsi que le financement supplémentaire, révolutionneront le secteur de la santé en ce qui concerne les diagnostics et les traitements utilisant l'IA et l'apprentissage machine.

Le Fonds stratégique pour l'innovation a réalisé cet investissement par l'entremise d'un programme conçu pour attirer et soutenir les investissements commerciaux de qualité supérieure dans les secteurs les plus dynamiques et novateurs du Canada. Grâce à cet investissement, les Canadiens bénéficieront de meilleurs résultats en matière de santé, obtiendront plus rapidement des diagnostics et profiteront de traitements plus sécuritaires. En tant que réseau de collaboration public-privé, le CITGI permettra de mettre plus rapidement sur le marché de nouvelles technologies prometteuses, qui contribueront grandement à combler les lacunes dans les systèmes de soins de santé canadiens.

À propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, développe du matériel et des logiciels franchissant les obstacles auxquels les hôpitaux sont habituellement confrontés, et améliore les soins aux patients pendant et après leur opération. Les solutions Modus Vtm et BrightMattertm de Synaptive (planification chirurgicale, guidage et visualisation, plateforme informatique), fournissent aux cliniciens de renom et aux systèmes de santé les informations nécessaires pour garantir les meilleurs résultats possibles aux patients.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 18:10 et diffusé par :