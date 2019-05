ARK lance l'ARK Deployer qui permet à toute personne de créer une Blockchain en suivant 3 étapes simples





ARK , l'un des fournisseurs de Blockchain en tête du marché, a lancé aujourd'hui l'ARK Deployer impatiemment attendu ; il s'agit d'un outil gratuit qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et facilement leur propre Blockchain en suivant quelques étapes simples. a leading blockchain technology provider has today launched the eagerly anticipated ARK Deployer; a free tool that enables users to quickly and easily create their own blockchain in just a few simple steps.

L'ARK Deployer révolutionne un processus qui était auparavant long et complexe, et réduit de manière importante les obstacles à l'entrée de la technologie de la Blockchain.

L'interface utilisateur intuitive signifie que toute personne, indifféremment de son expérience ou de ses antécédents techniques, peut construire, personnaliser, et déployer sa propre Blockchain en utilisant un outil convivial. Grâce à ARK Deployer, les individus, développeurs, startups, et entreprises du monde entier peuvent ainsi créer et personnaliser leur Blockchain, en l'adaptant à leurs propres besoins.

Les utilisateurs peuvent choisir l'un des trois niveaux de personnalisation proposés pour bénéficier des préréglages ou configurations sophistiquées intégré(e)s : Élémentaire, Intermédiaire ou Avancé. Des paramètres tels que les blocs de temps, la structure tarifaire, les récompenses, ou le nombre de délégués, peuvent être définis quasi instantamément, en utilisant des curseurs de variables et des zones de saisie. Pour l'utilisateur moins expérimenté, des explications sur chaque zone sont accessibles à partir de l'ARK Deployer en cliquant sur un bouton, tandis que des guides d'appui détaillent davantage chaque étape du processus, de la préparation, à la personnalisation, au lancement.

Mais, pourquoi les utilisateurs ont-ils besoin de leurs propres Blockchains ? Tandis que l'industrie de la Blockchain continue de se développer, un plus grand nombre d'applications, de projets et d'entreprises commencent à s'apercevoir des avantages clés de la Blockchain : p. ex., l'immuabilité, des réseaux décentralisés sécurisés et fiables, un plus grand respect de la vie privée, pour ne citer que quelques exemples.

Matthew Cox, directeur de la Stratégie chez ARK, estime que le désir d'obtenir des couches de Blockchain sécurisées qui sous-tendent les applications est la raison pour laquelle un nombre croissant de développeurs et de dirigeants d'entreprise recherchent des solutions de Blockchain facilement configurables.

« Les développeurs réclament à grands cris des outils leur permettant de limiter de manière importante le temps et les efforts requis pour utiliser la technologie de la Blockchain. Avec l'ARK Deployer, les utilisateurs pourront rapidement créer leur propre réseau de Blockchain évolutif, efficace et décentralisé, sur la base du code d'ARK , mais adapté à leurs exigences spécifiques. Cela signifie que les utilisateurs pourront se concentrer sur le développement de leurs propres idées, projets ou applications, confortés dans la certitude qu'ils auront un fondement de Blockchain solide et sécurisé dans le cadre de l'écosystème ARK. »

Réda Berrehili, PDG de Ki Foundation est du même avis. « Créer notre propre écosystème en utilisant la technologie d'ARK en tant que point de départ signifie que notre organisation peut progresser rapidement et efficacement. Nous pouvons axer notre attention sur le développement d'applications qui sont propres à nos activités tandis que la technologie de source ouverte d'ARK nous fournit un fondement de Blockchain gratuit, efficace et évolutif. »

L'ARK Deployer est un outil de création de Blockchain gratuit, disponible sur le site Web ARK.io. Pour en savoir davantage ou pour accéder à l'ARK Deployer, veuillez visiter le site : https://ark.io/deployer/. Ou si vous souhaitez vous renseigner sur les solutions de Blockchain d'ARK à l'intention des utilisateurs, dévelopeurs et entreprises, rendez-vous sur le site : https://ark.io/

À propos d'ARK

ARK est une plateforme de Blockchain de source ouverte qui permet à toute personne, indifféremment de son objectif ou de ses antécédents techniques, de tirer rapidement et facilement profit de la technologie de la Blockchain. ARK guide les individus, entreprises et communautés qui souhaitent appliquer la technologie de la Blockchain en tant que fondement de leurs propres projets ou activités, en offrant des stacks et outils technologiques uniques quant à leur simplicité, pour créer et déployer facilement des Blockchains.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://ark.io/

