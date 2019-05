HEXO Corp annonce l'acquisition des titres de Newstrike Brands Ltd.





TORONTO, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 mai 2019, HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE-A: HEXO) et Newstrike Brands Ltd. (« Newstrike ») ont annoncé la conclusion de l'arrangement précédemment annoncé (l'« arrangement ») aux termes duquel HEXO a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Newstrike (les « actions de Newstrike ») par le truchement d'un plan d'arrangement conclu en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).



En conséquence de l'arrangement, HEXO détient ou contrôle plus de 558 971 064 actions ordinaires du capital de Newstrike, ce qui représente 100 % du total du capital émis et en circulation de Newstrike.

Une déclaration selon le système d'alerte, qui doit être déposée simultanément avec la publication du présent communiqué de presse, sera disponible sous le profil SEDAR de Newstrike à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de grande consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1 800 000 pi2 d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. L'entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes ainsi que le marché médical. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Relations avec les investisseurs

Jennifer Smith

1-866-438-8429

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

Caroline Milliard

(819) 317-0526

media@hexo.com



Directeur

Adam Miron

819-639-5498

