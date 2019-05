Grâce à la solution ExaGrid-Veeam, PRI respecte les règles de sécurité et les obligations en matière de conservation des données





ExaGrid®, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage hyperconvergées intelligentes pour la sauvegarde des données, a annoncé aujourd'hui que l'assureur PRI (Physicians' Reciprocal Insurers) utilise des systèmes de sauvegarde sur disque ExaGrid, ce qui renforce considérablement la protection de ses données grâce à des sauvegardes sécurisées.

PRI est une importante compagnie d'assurance en responsabilité professionnelle pour les médecins et les établissements médicaux. Deuxième assureur du secteur médical de l'État de New York, PRI compte également parmi les dix premiers des États-Unis et son nom est l'un des plus connus et des plus respectés dans son secteur d'activité.

Ses techniciens en informatique passant trop de temps à résoudre des problèmes de sauvegarde, PRI a décidé de remplacer son ancien système par ExaGrid-Veeam. Al Villani, administrateur système de PRI, a déclaré: «NetBackup de Veritas n'était pas configuré pour nous envoyer une quelconque alerte en cas de problème. Nous étions donc obligés d'entrer dans le système et de l'examiner, ce qui représentait un gros travail manuel. Nos appels à notre assistance Symantec étaient immédiatement renvoyés à l'étranger et, le temps qu'ils nous rappellent, en général nous avions déjà trouvé la solution sur l'internet. Finalement, Veritas a racheté NetBackup, mais l'assistance ne s'est pas améliorée pour autant.»

ExaGrid a résolu les fréquents problèmes de sauvegarde de PRI, notamment:

Problèmes de capacité de stockage

Sauvegardes dépassant l'espace alloué, d'où un ralentissement du système de l'entreprise pendant la journée de travail

Gestion chronophage des sauvegardes

Complications liées au stockage hors site

La réglementation en matière de sécurité du stockage des données dans le secteur de l'assurance devenant plus stricte, PRI a cherché une solution qui permettrait à l'entreprise de prendre une longueur d'avance. «Les sinistres que nous traitons contiennent des informations sensibles, comme des dates de naissance et des numéros de sécurité sociale. Même les bandes que nous utilisions était cryptées, les dossiers dans lesquels nous les stockions étaient verrouillés et Iron Mountain devait les signer: les règlements de l'État en matière de sécurité sont particulièrement rigoureux. Nombre de solutions n'offrent pas le cryptage ni la possibilité de crypter les données inactives, comme le fait ExaGrid, a déclaré M. Villani.

Le problème majeur de PRI était que ses sauvegardes prenaient des jours et ralentissaient l'ensemble du système, ce qui affectait le flux de travail. «Notre sauvegarde hebdomadaire complète démarrait le samedi à 2 heures du matin pour se terminer le mardi après-midi. Tous les lundis, les utilisateurs nous appelaient pour savoir pourquoi le système était si lent. Maintenant, notre sauvegarde hebdomadaire complète ne dure plus que 3 heures! La première fois que nous avons utilisé ExaGrid, nous avons cru que quelque chose ne fonctionnait pas et nous avons appelé notre ingénieur assistant, qui nous a confirmé que tout allait parfaitement bien. C'est vraiment incroyable! Travailler avec notre ingénieur assistant [ExaGrid] est une bénédiction. La gestion des sauvegardes nous a valu quelques cauchemars, mais passer à ExaGrid est un rêve devenu réalité. Nous économisons environ 25 à 30 heures par semaine en gestion des sauvegardes. Le système ExaGrid a besoin de peu de surveillance et notre ingénieur support est disponible chaque fois que nous avons besoin d'aide pour résoudre un problème.»

PRI est une compagnie d'assurance et sa politique de conservation des données est donc complexe. «Nous conservons cinq semaines de sauvegardes quotidiennes, huit semaines de sauvegardes hebdomadaires, une année de sauvegardes mensuelles sur site, et hors site nous conservons sept ans de sauvegarde ainsi qu'un stockage illimité de données budgétaires et de sauvegardes mensuelles, explique M. Villani. Tout d'abord, nous étions sceptiques quant au fait qu'un système ExaGrid pouvait gérer une telle quantité de sauvegardes, mais leurs ingénieurs ont vraiment bien évalué le problème. ExaGrid nous a garanti que le dimensionnement conviendrait pendant deux ans et, si nous avons besoin d'ajouter un autre appareil, ils nous le fourniront. Voir cela par écrit noir sur blanc nous a beaucoup impressionnés!»

Les témoignages de satisfaction des clients et les récits d'entreprise publiés par ExaGrid se chiffrent à plus de 360, plus que tous les autres fournisseurs combinés dans ce domaine. Ces histoires démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de la particularité de son produit et de son service clientèle irréprochable. Les clients ne cessent de louer la qualité exceptionnelle du produit mais aussi son excellent fonctionnement.

