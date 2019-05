Projet de loi 5 concernant les maternelles quatre ans - Les parents veulent faire un choix libre et éclairé





QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec a présenté la position des parents concernant le déploiement des maternelles quatre ans pour tous ce mardi, à la Commission de la culture et de l'éducation.

Les maternelles quatre ans sont un sujet de réflexions et de travaux à la FCPQ depuis 2013. Lors du Conseil général d'avril 2019, les parents engagés ont confirmé leur position historique et déterminé les conditions gagnantes à mettre en place pour le déploiement des maternelles quatre ans.

« L'élément essentiel à retenir, c'est le libre-choix. Il faut que toutes les options de services éducatifs aux enfants de quatre ans demeurent des choix valables pour que les parents puissent prendre une décision libre et éclairée selon les besoins de leurs enfants », a déclaré Kévin Roy, président de la Fédération, en commission parlementaire.

Pour être en mesure de choisir le service éducatif qui leur convient, les parents demandent à être informés des objectifs et des particularités de toutes les options.

« Les parents ne peuvent pas être contre une nouvelle option au menu, ils choisiront celle qui favorisera le plus le bien-être et la réussite de leurs enfants », a illustré M. Roy.

Le mémoire de la Fédération des comités de parents du Québec est disponible sur le site web, dans la section Mémoires.

