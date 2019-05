Le Conseil consultatif sur l'action pour le climat dépose son rapport final





VANCOUVER, le 28 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiens comprennent qu'un environnement propre et une économie vigoureuse vont de pair. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à prendre des mesures pour assurer un climat sécuritaire, un environnement sain et un avenir prospère à nos enfants et à nos petits-enfants.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le ministre des Finances, Bill Morneau, ont reçu le rapport final du Conseil consultatif sur l'action pour le climat. Le rapport contient des recommandations concernant les mesures que le gouvernement pourrait prendre pour réduire la pollution par le carbone dans deux secteurs importants, soit le secteur du transport et le secteur des bâtiments qui, ensemble, sont responsables de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le rapport final du Conseil consultatif propose un certain nombre de moyens pour réduire les émissions et créer une économie concurrentielle axée sur la croissance propre qui fournirait de bons emplois aux Canadiens. Le Conseil y précise ce que le gouvernement du Canada pourrait faire pour accroître la demande du marché à l'égard de la modernisation de bâtiments, suggérant notamment au gouvernement de faire preuve de plus de leadership. Il recommande également des mesures nationales plus ambitieuses pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à des véhicules zéro émission et pour encourager l'électrification des moyens de transport ailleurs que dans le secteur des véhicules à passagers.



« Je tiens à remercier les membres du Conseil consultatif, Steven Guilbeault, cofondateur d'Équiterre, et Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de Vancity Credit Union, pour leur travail de réflexion en vue de faire des recommandations pour concrétiser les engagements pris dans le plan national de lutte contre les changements climatiques du Canada. Grâce à l'expertise du Conseil, nous continuerons de réduire la pollution, de créer des emplois et de soutenir la croissance propre. Des transports plus propres et des bâtiments plus écoénergétiques contribueront à assurer un avenir plus sain et plus prospère à nos enfants et à nos petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous remercions le Conseil consultatif pour son travail et ses avis d'experts sur la manière dont nous pourrions réduire davantage la pollution et stimuler la croissance économique grâce à l'apport d'améliorations dans les bâtiments et à l'utilisation de véhicules zéro émission. Nous savons à quel point ce travail est important. C'est pourquoi, dans notre plus récent budget, nous avons fait en sorte qu'il soit plus facile et plus abordable pour les Canadiens de choisir des véhicules zéro émission, tout en nous assurant que la durabilité demeure au coeur de la Stratégie nationale sur le logement. Qu'il s'agisse de faciliter les déplacements de la population ou de construire de nouvelles maisons pour les Canadiens, nous gardons toujours en tête la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

- Bill Morneau, ministre des Finances

