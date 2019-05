Avis aux medias - L'élection fédérale sera un vif sujet de discussion au sixième Conseil régional des Prairies d'Unifor





WINNIPEG, le 28 mai 2019 /CNW/ - Plusieurs centaines de militantes et militants d'Unifor se réuniront les 29 et 30 mai au Conseil régional annuel des Prairies du syndicat. L'un des thèmes clés sera la participation des membres aux élections. « L'enjeu est de taille : les gouvernements de droite vont souvent abroger les droits des travailleurs et travailleuses durement acquis ou les en priver, a déclaré Joie Warnock, directrice de la région de l'Ouest d'Unifor. Les élections donnent l'occasion aux membres de s'impliquer et d'influencer les résultats. »

Points saillants de l'ordre du jour de mercredi

Fairmont Winnipeg

9 h 45 Jerry Dias, président national d'Unifor

15 h Joie Warnock, directrice de la région de l'Ouest d'Unifor

Points saillants de l'ordre du jour de jeudi

10 h Jim Stanford, l'un des commentateurs économiques les plus connus du Canada

15 h Wab Kinew, chef du NPD au Manitoba

NOTE: Les membres des médias doivent s'inscrire auprès de Jamie Ayres (Jamie.Ayres@Unifor.org) et récupérer les lettres de créance au bureau des inscriptions à leur arrivée.

