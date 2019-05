Visite de la gouverneure générale à St. John's (Terre?Neuve?et?Labrador)





OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) le 30 mai 2019.

Dans le cadre de cette visite, la gouverneure générale participera à la cérémonie d'inauguration au service du Navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Captain Molly Kool. À l'occasion de la Journée de la francophonie provinciale, Son Excellence s'adressera aux élèves de l'École des Grands-Vents et de l'École Rocher-du-Nord. Enfin, elle profitera de son passage à St. John's pour remettre la Médaille du souverain pour les bénévoles à deux récipiendaires.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures correspondent à l'heure avancée de Terre-Neuve (UTC-2 h 30).

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le jeudi 30 mai

11 h

Cérémonie d'inauguration au service du NGCC Captain Molly Kool

Son Excellence participera à la cérémonie d'inauguration au service du NGCC Captain Molly Kool. Son Honneur l'honorable Judy May Foote, lieutenante-gouverneure de Terre?Neuve?et?Labrador - la première femme à occuper ce poste - a accepté d'être la marraine du navire et prendra également part à l'événement. La gouverneure générale prononcera une allocution.

Le NGCC Captain Molly Kool est un brise-glace nommé en l'honneur de la défunte capitaine Molly Kool. En 1939, elle est devenue la première femme en Amérique du Nord à obtenir la certification de capitaine d'un navire de charge à vapeur dans le secteur du cabotage, l'un des niveaux de qualification les plus élevés décernés à l'époque pour le service en mer.

Administration centrale de la région de l'Atlantique de la Garde côtière canadienne, 280 Southside Road, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS -- Pendant l'allocution et la visite du navire

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Relations avec les médias - Pêches et Océans Canada et Garde côtière canadienne, 613-990-7537 ou Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

13 h 30

Présentation aux élèves de l'École des Grands-Vents et de l'École Rocher-du-Nord

À l'occasion de la Journée de la francophonie provinciale, la gouverneure générale invitera les élèves à oser rêver en parlant de son rôle de gouverneure générale et de son expérience d'astronaute.

L'École des Grands-Vents offre gratuitement l'enseignement du français langue première de la maternelle à la 6e année et le programme « Bon départ » pour préparer les enfants à entrer à la maternelle. Plus de 150 enfants fréquentent l'établissement depuis le début de l'année scolaire en septembre 2018. Pour plus d'information, visitez le www.csfp.nl.ca/grands-vents. L'École Rocher-du-Nord est la seule école de langue française de la 7e à la 12e année à St. John's (Terre?Neuve). Elle a ouvert ses portes le 6 septembre 2017. Pour plus d'information, visitez le www.csfp.nl.ca/rdn.

École des Grands-Vents, 65 Ridge Road, St. John's

OUVERT AUX MÉDIAS -- Pendant la présentation

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Patrick Bourdeau, directeur par intérim, 709-754-8000, pbourdeau@csfp.nl.ca

16 h

Remise de la Médaille du souverain pour les bénévoles

Son Excellence remettra la Médaille du souverain pour les bénévoles à deux citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador.

Résidence du lieutenant-gouverneur, 50 Military Road, St. John's

PHOTO OP -- Pendant la remise des distinctions honorifiques. Les citations des récipiendaires et une fiche d'information sur la Médaille sont jointes au présent communiqué.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.



RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Mme Helen Cleary-Escott

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Helen Cleary-Escott favorise le développement de la jeunesse et met en place des programmes qui profitent à divers milieux socioéconomiques dans le cadre de ses activités bénévoles pour le Prix international du Duc d'Édimbourg, la Maison des Timbres de Pâques et les Cadets de l'Aviation royale du Canada. Elle est aussi bénévole pour l'Église anglicane St. Mark's et la Church Lads' Brigade.

Le lieutenant-colonel Thomas Frederick McGrath, O.M.M., M.S.M., C.D. (décédé)

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Depuis plus de 30 ans, Tom McGrath est bénévole pour le programme du Prix international du Duc d'Édimbourg à l'échelle provinciale et nationale. À divers titres au conseil d'administration national, y compris comme président, il a renforcé le pouvoir d'action des jeunes Canadiens et aidé à la création de partenariats organisationnels.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un bénévole méritant, visitez entraide.gg.ca.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 16:00 et diffusé par :