Solera Holdings annonce la nomination de Jeffrey R. Tarr au poste de PDG





Solera Holdings, Inc. (« Solera »), un leader mondial des solutions SaaS (logiciel en tant que service) et de données relatives à la gestion des risques et des actifs pour les secteurs de l'automobile et de l'assurance, a annoncé aujourd'hui que Jeff Tarr avait rejoint la société en tant que directeur et nouveau PDG. M. Tarr, qui remplace Tony Aquila au poste de PDG de Solera, dirigera la société dans sa prochaine phase de croissance.

M. Tarr bénéficie de deux décennies d'expérience dans la direction de sociétés de services fondées sur les données et les technologies couvrant de multiples secteurs. Tout récemment, M. Tarr était PDG et président de DigitalGlobe, Inc., des fonctions dans le cadre desquelles il a dirigé le lancement de produits innovants tirant parti de l'IA et d'autres technologies nouvelles, pénétré de nouveaux marchés et presque triplé le chiffre d'affaires de la société. Avant DigitalGlobe, M. Tarr exerçait les fonctions de président et de chef des opérations d'IHS Inc. (aujourd'hui IHS Markit Ltd.), dans le cadre desquelles il a contribué à transformer l'entreprise en un fournisseur d'informations et de connaissances à forte croissance et marge élevée.

« La riche expérience de M. Tarr et sa focalisation sur la formation d'une équipe très performante et d'une culture vouée à dégager de la valeur pour les clients comme pour les actionnaires font de lui le dirigeant idéal pour cette prochaine phase dans la croissance de Solera », a déclaré Darko Dejanovic, directeur d'exploitation chez Vista et membre du conseil d'administration de Solera. « Durant le mandat de M. Aquila, l'équipe Solera a fait de la société un leader mondial. Solera est en position de force et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec M. Tarr et de le soutenir alors qu'il mène Solera vers de nouveaux sommets. »

« Je suis honoré de rejoindre Solera et suis impatient de travailler avec l'équipe pour continuer de développer la société, investir dans nos produits et offrir aux clients et partenaires de Solera une expérience sans pareil dans l'industrie », a affirmé Jeff Tarr, PDG de Solera. « Depuis plus de 50 ans, Solera met à profit les données et les logiciels pour servir les secteurs de l'automobile et de l'assurance. Avec plus de 300 millions de transactions chaque année dans l'ensemble de l'écosystème Solera aujourd'hui, aucune société n'est mieux placée pour employer les données et la technologie pour protéger les actifs dont dépendent les gens dans leur vie quotidienne. »

M. Tarr siège à plusieurs conseils d'administration d'entreprises et de sociétés philanthropiques, notamment en tant que membre du conseil d'administration d'EchoStar Corporation, président du conseil d'administration de l'école supérieure de commerce de Stanford, coprésident du Conseil du Forum économique mondial pour le futur des technologies spatiales, membre du conseil d'administration de l'United States Geospatial Intelligence Foundation et membre du Council on Foreign Relations.

À propos de Solera

Solera est un leader mondial des solutions SaaS (logiciel en tant que service) et de données relatives à la gestion des risques et des actifs pour les secteurs de l'automobile et de l'assurance. Solera exerce ses activités dans plus de 90 pays sur six continents. Solera compte plus de 235 000 clients et partenaires, dont bon nombre des plus importantes compagnies d'assurances multirisques américaines et européenne et la plupart des plus importants constructeurs automobiles au monde, ainsi que des gouvernements nationaux, des institutions financières, des concessionnaires de véhicules, des ateliers de réparation automobile, des casses et des acheteurs et vendeurs de véhicules. Pour plus d'informations, consultez le site www.solera.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 15:45 et diffusé par :