5 projets pour soutenir la qualité des services offerts en milieu familial dans la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance en milieu familial dans la région du Centre-du-Québec, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 108 000 $ pour la réalisation de 5 projets par des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

Le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Cette aide financière découle d'un montant total de près de 3 M$ qui permettra la réalisation de 133 projets, répartis dans toutes les régions du Québec.

Citations

« Il me fait plaisir d'annoncer la mise en oeuvre de projets qui amélioreront la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance. Pour notre région, cette aide financière permettra d'offrir aux enfants des milieux encore plus stimulants où ils pourront s'enrichir et s'amuser. Je tiens à remercier les éducatrices en milieu familial qui, grâce à leur travail, favorisent le développement de nos tout-petits. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La qualité des services de garde éducatifs à l'enfance est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous appuyons la mise en oeuvre de projets qui visent à soutenir la qualité dans l'ensemble du réseau des services de garde subventionnés, y compris la garde en milieu familial. Grâce à cette aide financière, 133 nouveaux projets se concrétiseront, favorisant encore davantage le développement du plein potentiel de nos tout-petits. Je remercie d'ailleurs tous les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui les réaliseront pour leur engagement à l'égard de l'amélioration continue des services offerts aux enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Tableau des projets retenus pour la région du Centre-du-Québec :

Bureau coordonnateur de la

garde en milieu familial Titre du projet Subvention

accordée CPE LES PETITS LUTINS DE DRUMMONDVILLE INC. Développer chez les RSG toutes les compétences requises pour qu'elles soient en mesure de dresser avec exactitude un portrait éducatif de chacun des enfants qu'elle reçoit (article 123.0.3). 25 000,00 $ CPE CHEZ-MOI CHEZ-TOI ET GARDE EN MILIEU FAMILIAL L'observation de l'enfant 25 000,00 $ CPE MON AUTRE MAISON La qualité des services de garde... un atout important favorisant l'épanouissement de l'enfant 17 228,21 $ CPE LA MARELLE DES BOIS FRANCS Pouces et pousses vertes 20 147,50 $ CPE LA GIROUETTE INC. Certification à l'application du programme éducatif en milieu familial 21 000,00 $

