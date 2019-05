Annonce d'un nouveau terminal à conteneurs à Québec - Le Québec en excellente position pour tirer le plein potentiel de la chaîne logistique





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement la construction d'un nouveau terminal de conteneurs « Laurentia » à Québec, qui permettra de renforcer la place du Québec comme plaque tournante commerciale, en plus de générer des retombées économiques intéressantes.

« Le projet d'agrandissement du port de Québec pour accueillir la manutention de conteneurs permettra de tirer profit de notre positionnement stratégique sur l'une des grandes voies navigables du monde, le fleuve Saint-Laurent », commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Il permettra également de bénéficier des avantages offerts par l'intermodalité, par l'entremise des infrastructures ferroviaires du Canadien National et des voies autoroutières, notamment. »

Le projet, estimé à 775 M$, sera réalisé en partenariat avec Hutchison Ports et le Canadien National et prévoit la création de 800 emplois, dont 500 emplois directs durant la phase opération, et permettra d'adapter le port de Québec aux normes de plus en plus élevées des transporteurs, en plus de renforcer le positionnement du Québec. « Ainsi, on évite que des transporteurs choisissent plutôt une autre installation portuaire nord-américaine, car c'est toute la chaîne logistique du Québec qui en aurait été affaiblie », soutient Stéphane Forget, rappelant l'importance stratégique du Québec pour les échanges commerciaux vers l'Europe et l'Asie, entre autres, et pour atteindre efficacement le Midwest américain ainsi que le reste du Canada.

Des installations portuaires intégrées et complémentaires

En plus de faire partie du réseau portuaire national et d'être l'un des cinq plus importants ports au Canada, le port de Québec est intégré à un réseau d'infrastructures d'import-export qui possèdent chacune leurs caractéristiques physiques et technologiques, se complétant bien davantage qu'elles ne se livrent concurrence. Par exemple, le port de Montréal, qui demeure la plus importante plateforme maritime du Québec en termes d'activités et de retombées économiques, assure la manutention de tout type de matière en vrac solide et liquide en plus d'un nombre élevé de conteneurs chaque année, tandis que les ports de Sept-Îles, Saguenay et Trois-Rivières, pour ne nommer que ceux-ci, jouent un rôle crucial dans l'écosystème économique de leurs régions respectives.

« Le Québec a bâti une économie qui repose, dans une large mesure, sur les échanges avec le reste du monde alors que 45 % des biens et de services que nous produisons sont destinés marchés extérieurs. Dans ce contexte, il faut rappeler que plus de 80 % du commerce mondial des marchandises est assuré par le transport maritime. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'accroître la capacité de l'industrie portuaire québécoise », conclut Stéphane Forget.

