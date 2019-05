PayFacto devient le fournisseur officiel des solutions de paiements du 24h Tremblant





Donner plus pour la grande cause des enfants

MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Après une première année en tant que fier partenaire et participant de l'événement, PayFacto fait un pas de plus pour la grande cause des enfants en devenant le fournisseur officiel de solutions de paiements du 24h Tremblant pour les trois prochaines années. À ce titre, PayFacto met au service de l'organisation l'ensemble de ses solutions et assume déjà depuis l'ouverture de la période d'inscription la totalité des frais de service encourus par chacune des transactions sur la plateforme de dons. Grâce à ce partenariat, PayFacto participe à l'objectif du 24h qui veut que chaque dollar amassé soit un dollar remis à la cause, tout en offrant aux généreux donateurs une plateforme de paiement performante et sécuritaire.

Touchée par la cause après avoir participé au défi sportif l'an dernier, et convaincue que l'implication des participants et des entreprises faisait une réelle différence dans la vie des enfants et de leurs familles, l'équipe de PayFacto souhaitait trouver un moyen pour s'impliquer encore plus. En tant que chef de file des solutions de paiements en Amérique du Nord, il apparaissait évident pour la haute direction que l'expertise de PayFacto pouvait devenir une valeur ajoutée importante pour l'organisation du 24h Tremblant.

Grâce à ce nouveau partenariat, le 24h Tremblant pourra économiser des milliers de dollars chaque année et ainsi, redonner encore plus aux trois fondations bénéficiaires de l'événement que sont la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant.

L'Escouade PayFacto de retour cette année

Forte de son succès lors de la dernière édition, l'Escouade PayFacto sera de retour cette année, bien visible, enthousiaste et présente sur le site durant tout le week-end pour solliciter des dons supplémentaires. Tout comme l'an dernier, les représentants de l'Escouade seront équipés de terminaux de paiements. Il sera donc possible pour les donateurs de faire des dons en argent, par carte de crédit ou par carte débit de façon rapide et sécuritaire, et ce, partout sur le site.

Finalement, en plus de son partenariat et de l'Escouade, PayFacto mobilisera ses employés et participera au 24h Tremblant avec des équipes composées d'employés, de clients et de partenaires, sur la montagne comme sur le circuit de marche et de course.

Citation

-- Nous avons fait le saut dans l'aventure 24h Tremblant lors de la dernière édition et cette année on voulait en faire plus, s'impliquer davantage. Notre expertise à nous c'est le paiement, offrir gratuitement nos solutions afin de remettre le maximum de dons à la grande cause des enfants, c'est un petit geste pour nous devant le grand courage que font preuve les enfants malades et défavorisés au quotidien.

- Denis Robert, vice-président exécutif, Affaires corporatives, PayFacto

La magie du 24h Tremblant se traduit aussi par les gestes posés par nos partenaires qui ont toujours le bien-être des enfants en tête. Ce dynamique partenariat développé avec l'équipe de PayFacto frappe dans le mille et nous permet d'économiser des milliers de dollars pour les remettre directement à nos fondations bénéficiaires.

- Simon St-Arnaud, producteur exécutif, 24h Tremblant

À propos de PayFacto

PayFacto est un chef de file des solutions de paiement établi au Canada, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique. Reconnue pour son expertise, son agilité et sa qualité d'exécution, PayFacto répond aux besoins opérationnels de petits et grands clients à l'échelle nationale et internationale en leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'affaires de manière plus efficace et abordable. Grâce à sa large gamme de services et ses solutions de paiement reconnues, PayFacto aide les entreprises et les organisations à prendre le contrôle de leurs transactions électroniques. Pour plus d'information, visitez le payfacto.com.

