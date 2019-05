Les Teamsters en faveur de l'exploitation et de l'utilisation des hydrocarbures d'ici





LAVAL, Québec, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- François Laporte, président de Teamsters Canada, s'est adressé au congrès de l'Association de l'énergie du Québec (AEQ) qui s'est conclu aujourd'hui. Il a donné l'appui du syndicat des Teamsters aux projets énergétiques qui créent de bons emplois.



«?Puisque le pétrole et le gaz naturel restent nécessaires au fonctionnement de notre société, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas utiliser nos propres ressources pendant la transition énergétique, a dit le dirigeant syndical. Le besoin est là. Tant qu'à consommer le gaz et le pétrole, vaut mieux le produire et le transformer ici plutôt que de l'importer.?»

«?En attendant l'électrification des transports et une transition juste, le syndicat des Teamsters appuiera tout projet raisonnable d'oléoduc, de gazoduc ou de fracturation hydraulique ? pourvu que ces projets créent de bons emplois et répondent aux meilleures normes environnementales,?» a-t-il expliqué.

«?Le fait de bloquer Énergie Est, de stopper les projets de forage et de mettre les bâtons dans les roues des projets énergétiques ne fait rien pour lutter contre les changements climatiques. Ça nous oblige tout simplement à importer des hydrocarbures qu'on peut produire ici, tout en sacrifiant des opportunités de création d'emplois,?» a souligné le président de Teamsters Canada.

«?Le secteur des hydrocarbures a le potentiel de créer des dizaines de milliers d'emplois au Québec. On parle de bons emplois syndiqués?; des emplois qui permettront aux gens d'acheter une maison, de consommer, d'envoyer leurs enfants à l'école et de prendre une retraite digne,?» a conclu Laporte.

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de plus de 35?000 travailleurs-euses au Québec. Teamsters Canada et ses 125?000 membres sont affiliés à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

