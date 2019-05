17 projets pour soutenir la qualité des services offerts en milieu familial dans la région de Montréal





QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance en milieu familial dans la région de Montréal, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de près de 387 000 $ pour la réalisation de 17 projets par des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

La ministre responsable de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe. Cette aide financière découle d'un montant total de près de 3 M$ qui permettra la réalisation de 133 projets, répartis dans toutes les régions du Québec.

Citations

« Il me fait plaisir d'annoncer la mise en oeuvre de projets qui amélioreront la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance. Pour notre région, cette aide financière permettra d'offrir aux enfants des milieux encore plus stimulants où ils pourront s'enrichir et s'amuser. Je tiens à remercier les éducatrices en milieu familial qui, grâce à leur travail, favorisent le développement de nos tout-petits. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La qualité des services de garde éducatifs à l'enfance est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous appuyons la mise en oeuvre de projets qui visent à soutenir la qualité dans l'ensemble du réseau des services de garde subventionnés, y compris la garde en milieu familial. Grâce à cette aide financière, 133 nouveaux projets se concrétiseront, favorisant encore davantage le développement du plein potentiel de nos tout-petits. Je remercie d'ailleurs tous les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial qui les réaliseront pour leur engagement à l'égard de l'amélioration continue des services offerts aux enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Tableau des projets retenus pour la région de Montréal :

Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial Titre du projet Subvention accordée LA MAISON DU PANDA Agir ensemble, un pas avant la maternelle 5 200,00 $ CPE FAMILIGARDE DE LASALLE Apprivoise-moi, et je t'ouvrirai mon coeur 24 971,67 $ CPE ENFANTS SOLEIL INC. Optimisation de la qualité éducative dans un contexte de multi âge 22 000,00 $ CPE JARDIN DE FRUITS INC. Programme « A PETITS PAS » et formation « CLASS » sur l'observation 21 000,00 $ CPE DU PARC Persévérons en qualité 22 023,00 $ GARDE MILIEU FAMILIAL DE BORDEAUX-CARTIERVILLE Observer les développements des enfants pour mieux planifier 25 000,00 $ D'AHUNTSIC Engagement qualité/ portrait périodique de l'enfant et soutien à l'amélioration continue des pratiques des RSG 24 895,10 $ CPE DU CARREFOUR INC. Qualité: observer, accompagner! 25 000,00 $ DE LA GARDE EN MF DE SAINT-LÉONARD Projet CADO-CG Qualité des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard (Phase 3) 25 000,00 $ GROS BEC Soutien au développement professionnel des RSG 24 992,49 $ CPE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN Ensemble vers la Qualité éducative 24 845,00 $ CPE LA GRENOUILLE ROSE Qualité et Équilibre 24 276,54 $ LES SERVICES DE GARDE DE LA POINTE INC. Les pratiques éducatives appropriées à privilégier en milieu familial 19 200,00 $ B.C. CAVENDISH Formation Highscope milieu familial 24 425,00 $ CPE LA TROTTINETTE CAROTTÉE Formation et accompagnement PEO 25 000,00 $ B.C. ST-MICHEL formation Highscope milieu familial 23 625,00 $ CPE LES MAISONS ENJOUÉES Stratégie pédagogique pour la transition des enfants vers l'école 25 000,00 $

