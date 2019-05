Venture Global LNG et Stonepeak Infrastructure Partners annoncent un placement en actions de 1,3 milliard USD dans l'installation d'exportation Calcasieu Pass LNG





ARLINGTON, Virginie, 28 mai 2019 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») et Stonepeak Infrastructure Partners (« Stonepeak ») annoncent conjointement qu'ils ont exécuté des accords définitifs en vertu desquels Stonepeak fournira exclusivement un placement en actions de 1,3 milliard USD dans l'installation d'exportation de 10 millions de tonnes par an (MTPA) Calcasieu Pass LNG de Venture Global à Cameron Parish, en Louisiane. Ce placement porte le capital total engagé pour financer la construction de Calcasieu Pass et le développement continu de l'installation de 20 MTPA Plaquemines LNG et de l'installation de 20 MTPA Delta LNG de Venture Global à hauteur de 2,2 milliards USD.

Mike Sabel, co-chef de la direction de Venture Global, a déclaré, « Nous sommes heureux d'annoncer cette étape importante pour Calcasieu Pass et très fiers de nous associer à l'investisseur de classe mondiale tel qu'est Stonepeak. Leur équipe apporte des connaissances approfondies du GNL et un carnet de route d'investissement dans des projets d'infrastructure exceptionnels à travers l'Amérique du Nord ». Bob Pender, co- chef de la direction, a ajouté, « Calcasieu Pass est déjà significativement avancé en termes de construction du site et fabrication de modules, grâce aux 855 millions USD levés à ce jour. Nous sommes en train de finaliser le reste de notre financement de Calcasieu Pass avec notre consortium de prêteurs de financement de projet et nous sommes impatients de fournir du GNL à notre clientèle internationale - Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG - en 2022. »

« Nous croyons à long terme en l'importance croissante du GNL en tant que source mondiale d'énergie plus verte et moins coûteuse et c'est avec un grand plaisir que Stonepeak soutient Venture Global dans le financement de ce projet existant. Calcasieu Pass sera un fournisseur critique de GNL à sa clientèle de premier ordre et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir Venture Global, un chef de file mondial en développement de production de GNL à faible coût, dans ses initiatives visant à fournir un approvisionnement à coût avantageux à des marchés nouveaux et existants », a ajouté Jack Howell, directeur général de Stonepeak.

L'installation Calcasieu Pass de 10 MTPA nominales de Venture Global utilisera une solution de traitement intégrale de Baker Hughes, une société GE (BHGE) qui utilise des trains de liquéfaction modulaires, de taille moyenne, hautement efficaces, fabriqués en usine. Kiewit dirige la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service, les tests et la garantie de l'installation Calcasieu Pass. Calcasieu Pass a obtenu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation de la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) et l'autorisation d'exportation non ALE du Département de l'énergie des États-Unis, et les activités de construction sont en cours avec plus de 250 millions USD dépensés dans les travaux de préparation du site, l'ingénierie finale et les achats et la fabrication d'équipement. Venture Global compte recevoir les autorisations de la FERC et du Département de l'énergie pour Plaquemines LNG au troisième trimestre de cette année et lancer la construction peu de temps après.

Morgan Stanley a servi à titre de conseiller financier exclusif pour Venture Global LNG dans le cadre de cette transaction et Latham & Watkins LLP a servi à titre de conseiller juridique de Venture Global. Simpson Thacher a servi à titre de conseiller juridique pour Stonepeak. Dans le cadre du placement, James Wyper, directeur général de Stonepeak rejoindra le conseil d'administration de Calcasieu Pass.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord. Le système de processus de liquéfaction de Venture Global LNG recourt à une gamme de produits hautement efficients et fiables fournis par BHGE. Venture Global LNG a lancé la construction de l'installation Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique, et développe actuellement l'installation Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA située à 50 kilomètres au sud de la Nouvelle-Orléans sur le fleuve du Mississippi, ainsi que l'installation Venture Global Delta LNG de 20 MTPA, également située sur le Mississippi, au sud de la Nouvelle-Orléans. Venture Global a levé à ce jour 2,2 milliards USD de capital pour financer le développement de ses projets. Pour en savoir plus, consulter www.venturegloballng.com .

À propos de Stonepeak Infrastructure Partners

Stonepeak Infrastructure Partners ( www.stonepeakpartners.com ) est une société de financement par capitaux propres axée sur l'infrastructure qui compte plus de 15 milliards USD d'actifs gérés à partir de ses bureaux de New York, Houston et Austin. Stonepeak investit dans des entreprises et des projets d'actifs physiques de longue durée fournissant des services essentiels aux clients et cherche activement à former des partenariats avec des équipes de gestion de haute qualité, faciliter des améliorations opérationnelles, et fournir du capital pour des initiatives de croissance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG, Inc.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 13:23 et diffusé par :