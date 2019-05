Avis aux médias - Des experts discuteront du rôle du secteur laitier comme moteur clé du développement rural du Canada





Table ronde avec un producteur laitier, un transformateur, un économiste dans le cadre de la réunion annuelle de la Fédération canadienne des municipalités

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale du lait du 1er juin 2019, les Producteurs laitiers du Canada organisent un déjeuner-causerie sur le rôle du lait et de la gestion de l'offre comme moteurs du développement rural au Canada. La table ronde mettra en lumière les points de vue des principaux intervenants de l'industrie laitière. L'événement est présenté dans le cadre du Congrès annuel et salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités.

Le président des Producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron, prononcera le mot d'ouverture. Des représentants municipaux élus d'un océan à l'autre participeront à la discussion.

QUAND??

Le 1er juin 2019, de 8 à 9 heures

QUI??

Panélistes :

Jennifer Hayes , productrice laitière du Québec et commissaire de la Commission canadienne du lait?

, productrice laitière du Québec et commissaire de la Commission canadienne du lait? Adam Vervoort , directeur national de l'agriculture à la Banque de Montréal

, directeur national de l'agriculture à la Banque de Montréal Luc Boivin , transformateur laitier et président de Fromagerie Boivin inc.

Modérateur : Karl Bélanger, président de Traxxion Stratégies

OÙ??

Carrefour agricole, foyer 2, au deuxième étage

Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque Est

Québec, QC



PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

