8e Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec - La Ville de Montréal invite les immigrantes et immigrants à découvrir ses offres d'emploi et à rencontrer ses experts en entrepreneuriat





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal bonifie sa présence au 8e Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, qui se déroule les 29 et 30 mai, au Palais des congrès. Outre la présentation de ses services et programmes favorisant l'inclusion de nouveaux résidentes et résidents, la Ville déploie un parcours sur mesure misant sur le travail et l'entrepreneuriat.

Une zone de recrutement sera en effet aménagée dans l'espace consacré à la Ville de Montréal, où les visiteurs pourront recueillir des renseignements sur la façon de postuler, sur le processus de recrutement et sur l'engagement de la Ville en matière de diversité en emploi. Il sera également possible d'obtenir des conseils d'experts du réseau PME MTL et de l'École des entrepreneurs de Montréal sur le démarrage d'entreprise, notamment sur la façon de préparer un plan d'affaires ou d'obtenir du financement et de la formation.

La Ville recrute !

Durant le Salon, la Ville présentera un atelier sur son programme de parrainage professionnel. Avec un taux de placement de 70%, ce programme permet à plusieurs immigrantes et immigrants d'intégrer le marché du travail après avoir fait un stage rémunéré de six mois dans les services municipaux et arrondissements. On mettra également l'accent sur les offres d'emploi de la Ville et comment maximiser ses chances de réussir le processus de recrutement.

« Nous misons cette année sur l'emploi, car nous avons observé au fil de nos participations annuelles que les visiteurs qui s'arrêtaient à nos kiosques étaient en quête d'un travail. Comme la Ville croit énormément à l'importance cruciale d'avoir un emploi à la hauteur de ses aspirations, nous avons bonifié notre présence au salon en misant sur les diverses possibilités de réussir professionnellement dans la métropole, que ce soit à titre d'entrepreneur ou à titre d'employé de la Ville de Montréal », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons que Montréal accueille annuellement 76% de l'immigration internationale qui arrive au Québec. En 2018, la Ville de Montréal a lancé son premier plan d'action en matière d'intégration des nouveaux arrivants : Montréal inclusive 2018-2021. Ce plan s'inscrit en conformité avec l'attribution du statut de métropole, qui reconnaît le rôle-clé de Montréal pour l'immigration, l'inclusion et l'intégration ainsi que sa capacité d'intervention de proximité.

« En participant à titre d'employeur au Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, la Ville de Montréal réaffirme son engagement d'accroître la diversité professionnelle et de faciliter l'accès à l'ensemble des immigrantes et immigrants à tous les types de postes au sein de son organisation », conclut Magda Popeanu, vice-présidente au comité exécutif, aussi responsable de la diversité montréalaise.

