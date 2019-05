La ministre Joly, en partenariat avec CBC/Radio-Canada, annonce un programme culturel canadien favorisant l'apprentissage du français et de l'anglais langue seconde





Ce nouveau programme rendra hommage au regretté Mauril Bélanger, ardent défenseur des langues officielles du Canada

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Nos langues officielles contribuent à l'ouverture et à la prospérité de notre pays. Elles constituent une richesse pour nous tous. Elles sont au coeur de qui nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a profité du Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles pour annoncer un investissement d'un peu plus de 16 millions de dollars visant la mise en oeuvre d'un programme gratuit d'apprentissage et de maintien du français et de l'anglais langue seconde.

Respectueusement appelé Le Mauril, en hommage au regretté Mauril Bélanger, ardent défenseur de nos deux langues officielles, ce nouveau programme sera conçu et mis en oeuvre par CBC/Radio-Canada. Grâce à ce programme, la population canadienne aura accès à un environnement virtuel d'apprentissage; à du matériel basé sur l'actualité canadienne; à des contenus culturels et artistiques canadiens; à des ressources éducatives afin de progresser du niveau débutant à avancé; ainsi qu'à des outils pédagogiques stimulants pour développer la compréhension et l'expression de la langue seconde.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Citations

« Le français et l'anglais sont au coeur de l'identité canadienne. Ce sont les langues de notre dialogue national. Le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles nous rappelle l'importance de multiplier les occasions offertes aux Canadiens d'apprendre ces deux langues. C'est pourquoi Le Mauril deviendra un programme en ligne indispensable pour tous les Canadiens qui ont à coeur d'apprendre et de maitriser leur seconde langue officielle. Je me réjouis que le nom de cet outil rende hommage à Mauril Bélanger, ancien député fédéral et ministre qui s'est porté à la défense de notre dualité linguistique durant toute sa vie. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le diffuseur public du Canada est heureux et fier de contribuer au projet Le Mauril, une application ludique et éducative pour l'apprentissage des langues officielles. Nous inspirant du modèle à succès qu'est curio.ca, notre outil pédagogique destiné aux enseignants, nous alimenterons la nouvelle plateforme en contenus de qualité, 100 % canadiens et tirés du riche répertoire de Radio-Canada et de CBC. »

- Mme Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

Les faits en bref

Mauril Bélanger a été élu pour la première fois à la Chambre des communes à titre de député en 1995. Tout au long de sa carrière, qui s'est échelonnée sur plus de deux décennies, il a été un ardent défenseur de la dualité linguistique du Canada.

Offert gratuitement en ligne en 2020, Le Mauril sera facile d'accès et permettra aux Canadiens d'acquérir ou d'améliorer, tout en s'amusant, leurs compétences en expression et en compréhension écrites et orales.

Le Plan d'action pour les langues officielles a pour objectif de soutenir nos communautés partout au pays et d'aider les langues officielles à prospérer dans les années à venir. Il représente le plus important investissement fédéral dans les langues officielles à ce jour, soit 2,7 milliards de dollars en 5 ans.

La Loi sur les langues officielles, entrée en vigueur en 1969, reconnait le français et l'anglais comme les deux langues officielles du pays. Elle permet de mieux protéger les droits de ceux qui vivent dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. De plus, elle confirme aux Canadiens leur droit de recevoir des services du gouvernement fédéral dans la langue de leur choix.

