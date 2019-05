L'IPFPC conclut une entente de principe qui améliorera la vie de ses membres





OTTAWA, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'issue de longues négociations avec le Conseil du Trésor, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a conclu une entente prévoyant entre autres une augmentation salariale de 7 % sur quatre ans.



«?Nos membres donnent le meilleur d'eux-mêmes au Canada et à leurs familles. Nous avons entamé ces négociations afin de conclure une entente qui reconnaît ce fait et le fait valoir », déclare Debi Daviau, présidente de l'IPFPC. « Non seulement avons-nous fait des progrès au chapitre du congé parental, mais nous avons aussi obtenu des augmentations salariales qui cadrent avec l'augmentation du coût de la vie. Je n'ai aucun doute que cette entente améliorera la vie de nos membres ».

L'entente prévoit également 10 jours de congé payés pour les membres survivants de violence familiale ? un gain historique! « Nous voulons nous assurer que le milieu de travail n'est pas un obstacle pour ces personnes qui ont besoin d'aide et de soutien, et cette mesure est un pas important dans la bonne direction?», précise la présidente Daviau.

Au chapitre du congé parental, l'Institut a réalisé d'autres gains : l'indemnité complémentaire s'appliquera à cinq semaines de plus et les indemnités sont désormais équitables pour les parents adoptifs.

Le syndicat a également convenu d'un libellé sur le harcèlement qui, pour la toute première fois dans l'histoire de la fonction publique canadienne, consacre le droit des travailleurs à un milieu de travail exempt de violence et de harcèlement.

Par ailleurs, l'entente garantit à l'IPFPC qu'il collaborera avec le Conseil du Trésor au processus de remplacement de Phénix, et prévoit des pénalités financières en cas de mise en oeuvre tardive de l'entente ainsi que de la rémunération rétroactive.

«?Nos membres étaient au premier plan de la lutte pour l'intégrité scientifique, l'équité fiscale, l'arrêt de la sous-traitance et le remplacement de Phénix. Aujourd'hui, nous faisons des avancées historiques pour mettre fin au harcèlement au travail et pour mettre en place des mesures de soutien en matière de violence familiale », selon la présidente. « Nos membres sont résolus, compétents et motivés, et c'est ainsi que nous obtenons des résultats ».

Toutes ces améliorations des conditions de travail font partie des ententes de principe que viennent de conclure les groupes professionnels suivants : Vérification, commerce et achat (AV), Vérification, finances et sciences (VFS) avec l'Agence de Revenu du Canada (ARC), et Sciences appliquées et examen des brevets (SP) de l'IPFPC. Elles s'appliqueront également à d'autres groupes de l'IPFPC dès que ceux-ci concluront des ententes à leurs tables de négociations respectives.

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente quelque 60?000 fonctionnaires professionnels un peu partout au Canada.

Source : Johanne Fillion, 613-228-6310, poste 4953 ou 613-883-4900 (cell), jfillion@pipsc.ca

