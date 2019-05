L'UNICEF annonce que les attaques contre des écoles en Afghanistan ont triplé en un an





Alors que les dirigeantes et les dirigeants mondiaux se réunissent aujourd'hui à Majorque, en Espagne, dans le cadre de la troisième Conférence internationale sur la sécurité dans les écoles, l'UNICEF demande la cessation des combats et la protection de l'éducation

KABOUL, MAJORQUE, Espagne et NEW YORK, le 28 mai 2019 /CNW/ - L'UNICEF a annoncé aujourd'hui que les attaques contre des écoles en Afghanistan ont triplé de 2017 à 2018, passant de 68 à 192. C'était la première fois que les attaques contre des écoles augmentaient depuis 2015.

« En Afghanistan, l'éducation est prise pour cible. Les attaques insensées contre les écoles, le meurtre, les blessures et l'enlèvement d'enseignantes et d'enseignants, ainsi que les menaces contre l'éducation détruisent les espoirs et les rêves d'une génération d'enfants », a déclaré la directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore.

Le conflit en cours et la détérioration rapide de la sécurité dans l'ensemble du pays ont entraîné la fermeture de plus de 1 000 écoles à la fin de l'année dernière. Un demi-million d'enfants ont ainsi été privés de leur droit à l'éducation.

L'utilisation d'écoles comme centres d'inscription des électrices et électeurs, et comme bureaux de vote pour les élections législatives de 2018, explique en partie l'augmentation du nombre d'attaques contre les établissements scolaires.

En Afghanistan, environ 3,7 millions d'enfants âgés de 7 à 17 ans, soit près de la moitié de tous les enfants d'âge scolaire, ne sont pas scolarisés.

L'insécurité accrue, les taux élevés de pauvreté et la discrimination persistante envers les filles ont fait augmenter l'année dernière le taux d'enfants non scolarisés pour la première fois depuis 2002. Les filles représentent 60 % de ces enfants.

L'UNICEF travaille en collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires pour assurer une éducation informelle et accélérée dans les communautés. Cela comprend des cours donnés dans des maisons et des édifices communautaires, ce qui contribue à réduire les risques en matière d'insécurité sur le chemin de l'école.

Alors que la troisième Conférence internationale sur la sécurité dans les écoles s'ouvre aujourd'hui en Espagne, l'UNICEF demande la cessation de toutes les attaques contre des écoles et demande à toutes les parties belligérantes de protéger l'éducation lors de conflits armés.

Des photos et un rouleau B de qualité de diffusion peuvent être téléchargés ici.

