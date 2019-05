Cibles vulnérables à l'ère des pouvoirs intransigeants - Appel à l'Union européenne par l'association syndicale cambodgienne NACC





PHNOM PENH, Cambodge, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Les vêtements, les chaussures et les articles de voyage représentent 80 % du total des exportations du Cambodge. En 2018, les ventes combinées vers l'Europe et les États-Unis ont atteint 8,5 milliards de dollars. Cela équivaut à plus d'un tiers (environ 38 %) du produit intérieur brut (PIB) du Cambodge, soit environ 7 milliards de dollars par an. Le Cambodge est le sixième fournisseur de vêtements et le quatrième fournisseur de chaussures aux États-Unis. Sur le marché européen, le pays se classe au cinquième rang pour la production de chaussures, tandis que les vêtements et les exportations sont en hausse. Nous, les signataires de la présente déclaration, faisons partie de plus de 700 000 hommes et femmes qui travaillent pour le plus grand secteur d'emploi du pays. Nous sommes surtout préoccupés par la perspective de perdre notre gagne-pain durement gagné.

« Je suis un ouvrier fier et je suis content de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille », a déclaré Thy Kanhana, ouvrier dans le textile. « J'ai des compétences. Je suis autosuffisant. L'espoir d'un avenir meilleur me guide tous les jours. »

L'Union européenne (UE) a entamé un processus susceptible d'entraîner la suspension de son initiative commerciale « Tout sauf les armes » (TSA) avec le Cambodge. Le régime TSA permet aux membres de l'UE d'importer des biens (autres que des armes) sans barrières douanières ni quotas.

Dans une lettre commune, l'American Apparel & Footwear Association, la Fair Wear Foundation, l'Alliance européenne des vêtements de marque, la Fédération de l'industrie européenne du sport et la Social Accountability International ont affirmé que la perte du régime TSA « saperait les efforts déployés depuis des décennies par le gouvernement pour développer une industrie performante, qui a apporté des avantages énormes à la fois à l'économie du Cambodge et au peuple cambodgien. » Malheureusement, certains parlent avec une langue fourchue. Tandis qu'ils expriment leur préoccupation pour les droits et les salaires, ils cherchent à maintenir leurs coûts bas et certaines entreprises ont menacé de transférer leurs activités de fabrication dans un autre pays.

« Depuis de nombreuses années, le Cambodge a été un pion dans un jeu de stratégie où des joueurs externes ont cherché à avoir le beurre et l'argent du beurre », a déclaré Som Aun, président de l'association syndicale NACC (National Union Alliance Chamber of Cambodia). « Le temps est venu de faire face aux réalités d'un monde en évolution rapide. »

La NACC estime que la suspension du régime douanier TSA affectera directement les moyens de subsistance d'environ trois millions de travailleurs et de leurs familles. On estime qu'environ 43 % des ouvriers du textile (près de 225 000 personnes) et 20 % des ouvriers de la chaussure (plus de 20 000 personnes) se retrouveraient au chômage. Les recherches suggèrent et l'histoire montre que les sanctions économiques entraînent une augmentation de la pauvreté, en particulier chez les femmes, les communautés minoritaires et les autres groupes marginalisés.

Outre le régime « Tout sauf les armes » de l'UE, il y a le système « Tout sauf l'assistance » des États-Unis. Des politiciens de Washington ont présenté un projet de loi qui, s'il était adopté, obligerait le gouvernement américain à revoir le traitement commercial préférentiel accordé au Cambodge. La Chambre de commerce américaine du Cambodge a déclaré que cette mesure était contre-productive. « Nous pensons que l'utilisation de ce processus comme moyen d'envoyer un message politique, qui est contraire à l'esprit de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, réduirait considérablement la bonne volonté et les progrès que ce système a créés chez les citoyens cambodgiens ordinaires. »

Nous vivons là où la chaussure rencontre le sol. Où la manche rencontre le poignet. Nous travaillons dur. Nous vivons au jour le jour, mais notre situation s'améliore. Les salaires ont augmenté de 7 % au cours de l'année dernière et nous nous sommes engagés à demander de nouveaux ajustements. Nous ferons cela selon nos propres conditions, au moment que nous jugerons opportun et dans notre propre pays.

Si vous souhaitez aider les travailleurs et les travailleuses du Cambodge, continuez le régime TSA et les mesures commerciales préférentielles.

Les hommes et les femmes de l'association syndicale NACC

(National Union Alliance Chamber of Cambodia), qui représente plus de 400 000 travailleurs et travailleuses de l'industrie manufacturière du Cambodge.

Contact auprès des médias : M. Som Aun, président de la NACC, téléphone : +855 12-866-682, e-mail : som_aun@yahoo.com



