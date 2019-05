Avis aux médias - Le ministre Bains prendra la parole au salon professionnel CANSEC 2019





OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, participera à CANSEC 2019 (anglais), le salon professionnel le plus important au Canada en matière de défense et de sécurité.

Le ministre Bains visitera tout d'abord le salon, puis il prendra part à une période de questions en compagnie de la présidente et chef de la direction de l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, Christyn Cianfarani. Durant cette séance, il annoncera une nouvelle initiative visant à soutenir les femmes dans les industries de la défense et de la sécurité.

Un point de presse suivra la période de questions.

Date : Le mercredi 29 mai 2019



Heure : Visite de l'exposition : 11 h (heure avancée de l'Est)





Période de questions : 12 h (heure avancée de l'Est)





Point de presse : 12 h 25 (heure avancée de l'Est), dans la zone de réalité virtuelle Mon nord, mon chez-moi



Lieu : Centre EY

Pavillon du Canada

4899, promenade Uplands

Ottawa (Ontario)

