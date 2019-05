Synack est désormais une entreprise de tests d'intrusion participatifs accréditée par CREST





Synack, la société de tests d'intrusion participatifs la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui avoir été maintenant accréditée par CREST pour ses services de tests d'intrusion et être devenue une société membre de CREST aux États-Unis. Ceci constitue une nouvelle reconnaissance de la position de leader du marché de Synack, qui offre des tests d'intrusion les plus efficaces et les plus efficients possibles.

CREST est une organisation d'accréditation et de certification à but non lucratif qui représente et soutient le marché de la sécurité des informations techniques. CREST a été créée en 2006 pour répondre au besoin manifeste de davantage de services professionnels réglementés offrant une qualité reconnue et fiable. Elle est aujourd'hui reconnue à l'échelle mondiale en tant qu'organisme de cyberassurance pour le secteur de la sécurité technique. CREST est devenu la norme respectée pour les tests d'intrusion dans tous les pays du monde, où elle devient de plus en plus une obligation pour les entreprises soumises aux exigences de sécurité les plus strictes, telles que les services gouvernementaux et financiers. Synack compte des chercheurs dans plus de 60 de ces pays.

« Cette accréditation démontre que les tests d'intrusion participatifs effectués par Synack respectent les meilleures pratiques bien établies lors de l'utilisation des logiciels et fait appel aux meilleurs chercheurs en sécurité au monde », a déclaré le Dr Mark Kuhr, directeur technique de Synack et cofondateur de l'entreprise. « L'examen d'accréditation de CREST détermine si une organisation respecte ses normes en matière d'évaluation des risques, de capacités techniques et de code de conduite. L'organisation CREST comprend bien les défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui pour faire évoluer leurs pratiques de sécurité et soutient le G2000 en accréditant Synack pour répondre à ces défis. Nous apprécions cette reconnaissance comme quoi Synack répond bien à toutes ces exigences critiques. »

Synack a fait de la confiance, de la qualité et de la veille les caractéristiques essentielles des tests d'intrusion. Le processus d'accréditation permet de déterminer si une organisation respecte les normes en matière d'évaluation des risques, de capacités techniques et de codes de conduite. Par rapport aux tests d'intrusion traditionnels, Synack estime que l'approche collaborative offre une rigueur de test supplémentaire, une technologie améliorée, ainsi qu'une visibilité et un contrôle approfondis.

« L'accréditation CREST renforce la reconnaissance des tests d'intrusion de Synack, qui offrent les plus hauts niveaux de qualité technique et de rigueur », a déclaré David Charlton, stratège en chef des produits chez Synack et ancien responsable des tests d'intrusion chez JPMorgan Chase & Co.

CREST propose non seulement une évaluation indépendante par des tiers des capacités de test d'intrusion d'une entreprise, mais offre également aux chercheurs la possibilité de devenir des chercheurs qualifiés CREST. Le personnel de Synack comprend des testeurs d'intrusion certifiés CREST. Synack met les avantages de CREST à la disposition de sa communauté mondiale de chercheurs en sécurité de plus de 60 pays. CREST offre un point d'entrée structuré aux testeurs d'intrusion du monde entier et pourrait servir de tremplin important aux membres de la Red Team de Synack. Synack se réjouit à l'idée de travailler en étroite collaboration avec les membres de sa communauté mondiale qui souhaitent obtenir des certifications CREST.

Cette accréditation constitue un nouveau pilier montrant que Synack prend la confiance au sérieux. Les entreprises gagnent en veille et en efficacité en utilisant Synack pour traiter les vulnérabilités de manière plus efficace et efficiente, tout en maintenant une posture de sécurité solide. Ceux qui travaillent avec Synack et qui utilisent des tests d'intrusion collaboratifs depuis plus de deux ans sont jusqu'à 200 % plus sécurisés que ceux qui n'en utilisent pas ou qui comptent moins d'un an d'utilisation.

Aujourd'hui, Synack réalise plus d'1 billion USD de chiffre d'affaires en travaillant avec des entreprises du classement Fortune 500. La société collabore également avec 75 % des plus grandes sociétés de cartes de crédit, avec les dix plus importants cabinets de conseil et sociétés de sécurité et avec plus de 50 % des agences fédérales représentées au cabinet. Synack a reçu diverses récompenses, notamment celle de Cyberdéfenseur de l'année 2019 décernée par CB Insights. Elle fait en outre partie des 20 fournisseurs de solutions de sécurité pour entreprises les plus prometteurs selon CIO Review, des 25 meilleures entreprises de cybersécurité selon The Software Report et des sociétés les plus à-même de lancer des carrières en 2019 selon Wealthfront.

Synack, l'entreprise de sécurité collaborative la plus fiable, propose des tests d'intrusion complets et continus avec des résultats concrets. La société fait appel aux hackers éthiques les plus compétents et les plus dignes de confiance au monde et se sert d'une technologie basée sur l'IA pour créer une solution de sécurité évolutive et efficace. Basée dans la Silicon Valley et disposant de bureaux régionaux dans le monde entier, Synack protège les principales banques mondiales, les agences fédérales, les actifs classifiés du département de la Défense et génère près d'1 billion USD de chiffre d'affaires en travaillant avec des entreprises du classement Fortune 500. Synack a été fondée en 2013 par les anciens hackers du département de la Défense des États-Unis, Jay Kaplan, PDG, et Dr Mark Kuhr, directeur technique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synack.com.

