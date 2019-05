Invitation aux médias - La pression s'intensifie en appui aux travailleurs de l'usine Crustacés de Gaspé





GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat Unifor qui tient un piquet de grève à l'usine Crustacés de Gaspé en soutien aux travailleurs de cette usine injustement fermée pour la saison est passé à une vitesse supérieure alors qu'une équipe d'une vingtaine de membres s'est ajoutée au groupe des travailleurs toujours sans emploi.

Ainsi depuis hier, une vingtaine de membres des sections locales de partout au Québec participent à une série d'actions dans le but de faire pression dans ce dossier. Une autre équipe doit prendre la relève à compter de la semaine prochaine et cela se poursuivra pour une période indéterminée.

« Nous voulons que le gouvernement pose des gestes dans ce dossier. On a rencontré les ministres Marie-Ève Proulx et André Lamontagne en avril et ils devaient faire pression pour que l'usine rouvre. Mais depuis, nous n'avons pas de nouvelle. Nous voulons que les choses bougent », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois.

C'est dans ce contexte que les médias sont conviés à un point de presse qui se tiendra sur le piquet de grève, à proximité de l'usine Crustacés de Gaspé, ce jeudi, 30 mai 2019 à 10 h 30. Des entrevues seront aussi possibles en cours de journée au besoin.

Quoi : Point de presse du syndicat Unifor Quand : Jeudi, 30 mai 2019, à 10 h 30 Où : Piquet de grève à proximité de l'usine Crustacés de Gaspé, Grande-Rivière Qui : Renaud Gagné, directeur québécois en compagnie des membres d'Unifor.

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 11:59 et diffusé par :