Urbanimmersive annonce un chiffre d'affaires record pour son deuxième trimestre 2019

LAVAL, Québec, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF), la plateforme chef de file de contenu marketing immobilier, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires record de 1 219 000 $ pour le trimestre se terminant le 31 mars 2019.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 1 219 000 $ avec une croissance de 798 000 soit 190 % pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2019 comparativement à la période de trois mois terminée le 31 mars 2018;

Bénéfice brut de 602 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2019 comparativement à 65 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2018;

Profits nets de 58 734 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2019 comparativement à une perte nette de 354 398 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2018;

Achèvement de l'intégration technologique des produits de Tourbuzz;

Réduction des dépenses opérationnelles de $478 000 par rapport au trimestre précédent terminé le 31 décembre 2018;

Conversion de tous les marchands utilisant des services à faible marge en une nouvelle fonctionnalité de plateforme à marge élevée;

Publication d'une nouvelle mesure de performance clé, le volume marchand brut (GMV?Gross Merchant Volume) totalisant 2 300 000 $ pour la période de trois terminant le 31 mars 2019.

Réalisations subséquentes

Lancement d'un tout nouveau site web corporatif comprenant une section investisseurs enrichie;

Nomination de Simon Bédard comme chef de la direction financière à partir du 3 juin 2019.

«?Cet autre trimestre record témoigne de notre engagement à l'égard de notre récente société acquise, Tourbuzz, basée aux États-Unis. Tout en générant des synergies opérationnelles et financières significatives, nous avons été en mesure de maintenir nos revenus et de compléter l'intégration opérationnelle et technologique de Tourbuzz au cours de la plus basse saison d'activité dans le marché. Le lancement réussi de notre nouveau site web corporatif a généré un grand nombre de prospects et a démontré clairement le succès de l'intégration de Tourbuzz en livrant au marché un message marketing unifié et des données métriques clés fusionnées en temps réel aux investisseurs?», a déclaré Ghislain Lemire, président & chef de la direction d'Urbanimmersive.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2019, conformément à l'objectif de se concentrer sur les services à marge élevée précédemment communiqués, la Société a entrepris de convertir tous les marchands qui externalisaient leurs factures par Urbanimmersive vers une nouvelle plateforme de services à marge plus élevée. La conversion a été progressivement réalisée au cours du deuxième trimestre et s'est terminée avec succès au cours du troisième trimestre. Il est attendu que cette conversion d'utilisation du service marchand puisse réduire le taux de croissance du chiffre d'affaires, car la Société ne facturera plus les services de séances photo des marchands et n'en comptabilisera donc plus les revenus. Cependant, le service de remplacement aura un impact direct et positif sur la marge brute à l'avenir.

Au cours du même trimestre, parallèlement au lancement du nouveau site web corporatif, la Société a commencé à divulguer un nouvel indicateur de mesure clé de performance, le volume marchand brut (GMV?Gross Merchant Volume). Le volume marchand brut est un indicateur de l'adoption de la solution d'affaires, car il représente la valeur de toutes les transactions effectuées par le marchand utilisant les solutions d'affaires d'Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services. Le volume marchant brut (GMV) pour le deuxième trimestre de 2019 est de 2 300 000$. Les données mensuelles GMV sont fournies en temps réel dans la section investisseurs du site web et les données GMV des 12 derniers mois sont mises à jour hebdomadairement sur la page principale du site web de la Société.

«?Alors que la première partie de 2019 a été consacrée aux opérations et à l'intégration de produits, la seconde partie consistera à fournir des synergies de produits dans le but de créer des profils et des modèles prévisibles permettant d'acquérir et d'intégrer davantage de marchands dans nos solutions d'affaires. Nous sommes déjà en discussions avancées avec certains de nos clients les plus importants et ils sont enthousiastes à développer leurs activités au sein de notre plateforme de marketing de contenu. Nous sommes impatients de partager les détails de ces succès au cours des mois à venir. En plus d'atteindre le seuil d'équilibre en termes de flux de trésorerie et un BAIIA positif, il est très excitant de penser que chaque gain aux ventes aura désormais un impact direct sur la rentabilité au niveau de la Société?», a ajouté Ghislain Lemire.

Subséquemment au deuxième trimestre, Urbanimmersive a annoncé la nomination Simon Bédard comme chef de la direction financière. Le 3 juin 2019, il remplacera Martin Thibault, un cofondateur d'Urbanimmersive, qui occupait le poste de chef de la direction financière par intérim depuis 2015.

M. Bédard est comptable professionnel agréé (CPA, CA, Université Laval) depuis 1995, analyste financier agréé (CFA) et titulaire d'un MBA de l'Université McGill, avec une double spécialisation en finance et stratégie. Au fil des ans, M. Bédard a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-président des finances d'une société privée de taille moyenne dans le secteur des services environnementaux, ainsi que des postes de direction pour de grands cabinets de conseil (Deloitte & Touche s.r.l., Ernst & Young s.r.l.), pour une banque d'investissement (Valeurs mobilières Desjardins inc.) et a siégé au conseil d'administration de l'Association des MBA du Québec. Avant de se joindre à l'équipe d'Urbanimmersive, M. Bédard était chef de la direction financière de la société publique ATW Tech Inc. (ATW-V) depuis 2015, active dans le secteur des technologies, plus particulièrement dans les solutions de paiement et les communications interactives.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

