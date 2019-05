Climate Forum ry : l'effet de réchauffement du dioxyde de carbone du modèle climatique du GIEC est de 200% trop élevé





L'effet de serre, selon le GIEC, est dû à l'absorption des ondes longues de 156 Wm-2 par les gaz à effet de serre et en partie par les nuages. Ce flux d'absorption devrait pouvoir retourner vers la Terre 346 Wm-2, ce qui est impossible selon les lois d'économie d'énergie de la physique. L'effet global des gaz à effet de serre est inférieur d'environ 50 % à la théorie dominante.

Les autres sources d'énergie outre l'absorption du rayonnement à ondes longues sont l'absorption du rayonnement à ondes courtes par les gaz à effet de serre et le chauffage latent et sensible. Ensemble, ces quatre sources d'énergie expliquent parfaitement le flux de reradiation par l'atmosphère à la surface de la Terre. La contribution totale d'absorption de 2,4 °C par le dioxyde de carbone (CO 2 ) de 400 ppm signifie que l'effet de réchauffement du dioxyde de carbone calculé par le GIEC est environ 200 % trop élevé.

"Les proportions des différents contributeurs sont : eau 45,6%, chauffage latent 30,8%, chauffage sensible 8,2%, dioxyde de carbone 7,3%, ozone 6,1%, nuages 0,9%, méthane et oxyde d'azote 0,7%, aérosol 0,3%. L'effet des nuages est minime et diffère des autres études antérieures (19 % et 39 %) parce que ces études ne tiennent pas compte de la réduction de l'insolation solaire par les nuages", a déclaré Antero Ollila.

La reproduction du forçage radiatif par le CO 2 a donné une valeur inférieure de 41,6% pour 560 ppm à celle du GIEC. Les valeurs du forçage radiatif sont transformées en valeurs de réchauffement par le paramètre de sensibilité climatique (CSP). La valeur CSP du GIEC est de 0,5 K/(Wm-2), ce qui inclut ce qu'on appelle la rétroaction positive de l'eau, et qui double les effets de réchauffement des gaz à effet de serre. Selon cette étude, la valeur CSP est de 0,27 K/(Wm-2). Les observations directes de l'humidité et de la température confirment qu'il n'y a pas de rétroaction positive de l'eau dans l'atmosphère ", dit Antero Ollila.

"L'effet de réchauffement du CO 2 , d'après l'équation du forçage radiatif et la valeur CSP de cette étude, peut être bien intégrée dans l'effet de serre global du CO 2 , mais ce n'est pas le cas dans le modèle simple du GIEC", a déclaré Antero Ollila.

Référence du journal :

Ollila, Antero. Challenging the greenhouse effect specification and the climate sensitivity of the IPCC. Physical Science International Journal, 22(2): 1-19, 2019. http://www.journalpsij.com/index.php/PSIJ/article/view/30127/56520

