MONTRÉAL, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette semaine du Festival Go vélo Montréal , et pour clore en beauté le Mois du vélo, Vélo Québec encourage les Montréalais à opter pour le vélo-boulot. Demain, au square Victoria, à l'occasion de la Journée vélo-boulot , Vélo Québec et ses partenaires offriront trucs et conseils afin d'informer les cyclistes, ou cyclistes en devenir, sur ce mode de transport actif à la fois rapide, sain et accessible. Vous avez questions concernant les consignes de sécurité, les itinéraires à emprunter, la complémentarité du transport collectif?

Rendez-vous demain, de 11 h à 15 h, au square Victoria



Activités au programme :

Burinage de vélos avec le SPVM; sensibilisation aux règles de sécurité routière avec la SAAQ et présence d'un poids lourd pour illustrer concrètement le danger des angles morts; apprenez en plus sur les services de Communauto; présentation du programme de recyclage de vélos usagés SOS Vélo; trucs et conseils pour se déplacer à vélo et promotions des produits et services de Vélo Québec.



Nos partenaires pensent à vous :

Pédalez et dégustez le vélo smoothie des Producteurs de lait du Québec; distribution de barres énergisantes Kind; roue chanceuse et conseils pour vendre votre propriété avec Du Proprio; découvrez les produits d'hydratation NERO.

Quelques faits saillants sur les déplacements domicile-travail à vélo

Les plus récentes données du recensement de 2016 sur le mode de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail démontrent ceci :



- L'utilisation du vélo augmente plus rapidement que tous les autres modes de transport. Dans les agglomérations canadiennes de 100,000 habitants et plus, le nombre de déplacements à vélo a augmenté de 88 % depuis 1996, pendant que le nombre total de déplacements a augmenté de 36 %.



- À Montréal, la part modale du vélo pour les déplacements domicilie-travail continue à progresser. Elle est maintenant de :

2,0 % à l'échelle métropolitaine (contre 1,7 % en 2011)

3,6 % sur l'Île de Montréal (contre 2,9 % en 2011)

3,9 % dans la Ville de Montréal (contre 3,2 % en 2011)

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, l'événement compte également le Mouvement Desjardins, Sports Experts et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

