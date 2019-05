Avis aux médias - Le ministre Sohi est l'hôte d'une rencontre internationale sur l'énergie propre





OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, est l'hôte de la 10e édition de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de la 4e édition de la réunion ministérielle de Mission Innovation (CEM10/MI-4) à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 27 au 29 mai prochains.

Le Canada y accueille plus de 25 pays pour discuter d'un avenir plus vert, plus radieux et plus prospère pour les générations à venir. Il mettra en valeur son leadership en matière d'innovation dans le secteur des technologies propres, défendra la cause de l'égalité des sexes et la place des jeunes et des peuples autochtones dans le secteur de l'énergie propre et fera la promotion de son climat d'investissement.

Nota : Pour avoir accès aux conférences de presse et aux activités de la CEM10/MI-4 et pour réaliser des entrevues sur place, les journalistes doivent être accredités. Les journalistes qui ne sont pas déjà inscrits sont priés de le faire sur place en présentant leurs pièces d'identité.

Pour en savoir plus sur les activités de la CEM10/MI-4 qui sont ouvertes aux médias, veuillez consulter le site Web : http://cmep-mi-vancouver2019.ca/a-propos-de/.

HORAIRE DU MINISTRE SOHI



Date : le mardi 28 mai Lieu : Centre de congrès de Vancouver

999, Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3C1

Événement : L'avenir énergétique du Canada

Description : Le ministre Sohi fait un point de presse pour discuter de l'avenir énergétique du Canada et fait des annonces concernant les technologies propres et l'énergie propre

Lieu : Salle 212-213 (salle des conférences de presse)

Heure : 12 h 30 - 13 h 00 (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

Événement : Activité ministérielle sur le gaz naturel liquéfié

Description : Le rôle du gaz naturel liquéfié dans les transitions énergétiques à l'échelle mondiale, activité présentée par le ministre Sohi

Lieu : Salle 201

Heure : 14 h 30 - 17 h (HAP)

Nota : Activité ouverte aux médias

