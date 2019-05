Le Conseil des arts du Canada et CBC/Radio-Canada investissent dans la création et la diffusion de contenu numérique canadien





OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil des arts du Canada, en partenariat avec CBC/Radio-Canada, a annoncé qu'il prévoyait lancer un nouvel outil catalyseur s'élevant à un million de dollars pour favoriser la création numérique au Canada.

Cette initiative, appelée L'accélérateur de création, appuiera des projets à diverses étapes de la production. Les candidats dont la proposition a été retenue obtiendront une première subvention pour collaborer avec un producteur et recevront du mentorat de CBC/Radio-Canada en vue de développer une idée originale. Après cette première étape, le Conseil des arts du Canada et CBC/Radio-Canada choisiront des concepts qui pourront être produits et possiblement diffusés sur les plateformes de CBC/Radio-Canada.

« Il s'agit d'une initiative importante pour appuyer les artistes et les organismes artistiques à l'ère numérique. Nous offrons ainsi au secteur artistique un moyen novateur d'accéder aux plateformes numériques de CBC/Radio-Canada et de rejoindre un nombre sans précédent de Canadiennes et de Canadiens. Nous croyons qu'il y a un véritable appétit pour du contenu original d'ici créé par un secteur des arts inventif, diversifié et dynamique », a déclaré Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada au sujet de L'accélérateur de création.

« En tant que pierre angulaire de la culture canadienne, le diffuseur public est ravi de collaborer avec le Conseil des arts du Canada afin d'aider les artistes canadiens à utiliser de nouveaux moyens de raconter leurs récits à l'échelle nationale et de rejoindre de nouveaux auditoires, a ajouté Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. Nous croyons fermement que la collaboration, comme ce partenariat avec le Conseil des arts du Canada, est essentielle pour renforcer et accroître notre engagement auprès des Canadiens. »

L'accélérateur de création est la première initiative du genre pour le Conseil des arts du Canada, qui, dans le cadre de son engagement à accroître la qualité, la portée et le partage d'oeuvres artistiques au moyen des technologies numériques, a grandement investi pour améliorer les compétences numériques du secteur artistique grâce au Fonds Stratégie numérique.

Ce projet pilote sera ouvert aux artistes ainsi qu'aux organisations artistiques dans l'ensemble du pays, peu importe leur champ de pratique. Les nouveaux artistes et les artistes en début de carrière pourront aussi présenter une demande. Aucune expérience numérique n'est exigée.

Le Conseil des arts du Canada publiera les lignes directrices et des renseignements détaillés au sujet de L'accélérateur de création à la fin de juin, lorsque l'initiative figurera dans le portail de subventions du Conseil et que les demandes seront acceptées. D'ici là, le Conseil des arts du Canada et CBC/Radio-Canada encouragent les artistes et les organisations artistiques à repousser leurs limites en matière de création et à concevoir des projets numériques novateurs et utiles qui, grâce à cette occasion remarquable, leur permettront d'établir des liens avec des auditoires canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web du Conseil (conseildesarts.ca) à la fin du mois de juin 2019.

