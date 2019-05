La cellule monocristalline PERC de Risen Energy atteint une efficacité maximale supérieure à 23 %, accélérant ainsi la parité réseau du photovoltaïque





NINGBO, Chine, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, a récemment annoncé que sa cellule mono-cast 5BB brevetée a atteint une efficacité de 22,05 pour cent, tandis que sa cellule monocristalline MBB a atteint une efficacité de conversion maximale de 23,08 pour cent et une efficacité moyenne de 22,73 pour cent, la société franchissant une nouvelle étape importante en vue de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité.

Le renforcement de l'efficacité s'explique par l'innovation permanente de Risen Energy. La cellule mono-cast 5BB hautement efficace repose sur les toutes dernières séries d'améliorations technologiques en termes l'efficacité, dont la passivation à double face, les films antireflet, la passivation par électro-injection et l'amélioration des connexions. C'est la première fois qu'une cellule mono-cast 5BB dépasse avec succès les 22 pour cent d'efficacité.

Comparée à la cellule 5BB, la cellule monocristalline MBB dispose d'une technologie de contact métallisée plus optimisée, réduisant efficacement la surface ombragée, améliorant la capacité de collection des supports tout en réduisant l'incidence des fissures et en contribuant à une efficacité de conversion nettement supérieure. En parallèle, les coûts ont été encore réduits grâce à un usage moindre des connexions en argent.

Risen Energy a déclaré que l'entreprise s'attache en permanence à accroître l'efficacité et la fiabilité de ses produits tout en réduisant les coûts, tout cela en améliorant l'efficacité de ses modules cellulaires, en optimisant la structure de ses composants cellulaires et la qualité des produits. Accompagnant les grandes tendances du secteur, Risen Energy se concentre sur l'innovation technologique pour améliorer la qualité et l'efficacité de ses produits photovoltaïques, afin d'accélérer la parité réseau. La société collaborera également avec ses fournisseurs de matériaux stratégiques en vue de promouvoir la mise au point de nouveaux matériaux et ainsi mieux satisfaire les exigences d'efficacité des technologies cellulaires et améliorer la valeur d'investissement des applications.

