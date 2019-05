Le ministre Garneau annonce des nominations dans le secteur des transports

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé les nominations et les renouvellements de mandat ci-après. Les personnes nommées viennent de divers milieux, possèdent de l'expérience dans de nombreux domaines et sont des...

Le groupe de travail Namur-De la Savane, représenté par sa présidente, Mme Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département d'études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal, a déposé ce matin son rapport sur la mobilité...

L'Administration portuaire de Québec (APQ) est fière d'annoncer la signature d'une entente commerciale à long terme avec Hutchison Ports, le plus important réseau de ports dans le monde, et le Canadien National (CN), la principale compagnie de...