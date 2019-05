Day & Ross reconnu par General Motors en tant que gagnant du fournisseur de l'année 2018





HARTLAND, NB, le 28 mai 2019 /CNW/ - Day & Ross a été nommé GM, fournisseur de l'année par General Motors lors de sa 27e cérémonie de remise des prix du fournisseur de l'année, qui s'est tenue le mercredi 15 mai à Detroit. Au cours de la manifestation, GM a reconnu 133 de ses meilleurs fournisseurs de 15 pays qui ont toujours dépassé les attentes de GM, créé une valeur exceptionnelle ou introduit des innovations pour la société. General Motors compte 20 000 fournisseurs dans le monde entier. C'est la troisième fois que Day & Ross reçoit ce prix.

" Nous tenons nos fournisseurs très haut», a déclaré Steve Kiefer, vice-président directeur de la chaîne d'achat et d'approvisionnement mondiale de GM. «Ils sont allés au-delà des attentes pour offrir les innovations et la qualité qui nous aideront à gagner des clients pour la vie."

À compter de 2017, plus de la moitié des fournisseurs ont été récompensés. Les lauréats du prix du fournisseur de l'année ont été choisis par une équipe mondiale de responsables des achats, de l'ingénierie, de la qualité, de la fabrication et de la logistique chez GM. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction de critères de performance dans les domaines suivants: achats de produits, services mondiaux d'achat et de fabrication, service client et service après-vente et logistique.

"Nous sommes honorés d'être reconnus par GM en tant que fournisseur de l'année. Ce prix témoigne de l'engagement, du dévouement, de l'innovation et du travail acharné de tous les membres de notre équipe chez Day & Ross", a déclaré Shawn McMahon, président de Dedicated & E-Commerce. "Nous sommes très fiers de fournir de manière sûre et efficace un service exceptionnel afin de contribuer au succès de nos clients. Nous sommes impatients de poursuivre la collaboration et la croissance avec GM."

À propos de Day & Ross

Des débuts modestes des années 1950 à une gamme complète de services intégrés de transport et de logistique, Day & Ross est devenu une des plus grandes entreprises de transport au Canada, avec une présence croissante aux États-Unis. Avec plus de 6 000 employés, propriétaires-exploitants et chauffeurs, Day & Ross est un fournisseur de premier plan de services de logistique et de transport au Canada et de transport transfrontalier TL / LTL, avec son partenaire américain LTL, R & L. L'engagement de la société en faveur de la sécurité et de la durabilité est enraciné dans les valeurs familiales et dans le souci de ses employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Day & Ross fait partie du groupe de sociétés McCain Foods.

À propos de General Motors

General Motors (NYSE: GM) s'est engagé à fournir aux gens des moyens plus sûrs, meilleurs et plus durables de se déplacer. General Motors, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Cadillac, Chevrolet, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang et Wuling. Pour plus d'informations sur la société et ses filiales, y compris OnStar, un leader mondial des services de sécurité automobile, Maven, sa marque de mobilité personnelle, et Cruise, sa société autonome de covoiturage, se trouvent à l'adresse http://www.gm.com.

SOURCE Day & Ross Inc.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :