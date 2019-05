L'Outaouais a toutes les raisons de fêter en ce début d'été





Le gouvernement du Canada appuie Impératif français et le festival L'Outaouais en fête

GATINEAU, QC, le 28 mai 2019 /CNW/ - M. Greg Fergus, député de Hull?Aylmer, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 21 090 dollars à Impératif français et de 10 000 dollars au festival L'Outaouais en fête au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Accordée à Impératif français dans le cadre du programme Le Canada en fête, la somme de 21 090 dollars appuiera les célébrations entourant la Journée nationale des peuples autochtones et la Saint-Jean-Baptiste, lesquelles se dérouleront à Gatineau du 21 au 24 juin 2019. Elles permettront à la population de se rassembler à l'occasion d'activités diverses qui mettront en valeur le riche patrimoine du Canada.

Pour sa part, le festival L'Outaouais en fête reçoit une somme de 10 000 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts pour la tenue de la rencontre de 2019, laquelle aura lieu du 21 au 24 juin. Cette aide contribuera à appuyer une plus grande vitrine aux artistes de la francophonie canadienne en Outaouais et à offrir des activités aux familles, dont de l'animation en arts du cirque et des spectacles de jeunes artistes amateurs.

« Notre gouvernement a à coeur de favoriser les rassemblements festifs et conviviaux qui offrent une vitrine à nos artistes et permettent aux Canadiens de célébrer leur patrimoine, leur culture et tout ce qui fait du Canada un pays unique. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'Outaouais est une région accueillante, excitante et dynamique qui vaut le détour. L'Outaouais en fête marque le début de la saison des festivals. C'est une excellente occasion de découvrir des artistes de chez nous et d'autres provinces canadiennes, notamment des artistes autochtones. »

- M. Greg Fergus, député de Hull?Aylmer et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Il est permis de rêver! Le parc des Cèdres, au bord de la rivière des Outaouais, offre un décor de verdure unique, loin de l'asphalte, où les plus grands artistes se rassemblent tous les soirs sur la grande scène pour célébrer en grand la fête nationale du Québec, la Journée nationale des peuples autochtones et le festival L'Outaouais en fête. Pour le plaisir et le bonheur des familles, plein d'activités sont en plus au programme : Caillou, monocyclisme, jonglerie, acrobatie, jeux gonflables, artistes de la relève, zoo d'insectes, parc des manèges, feux d'artifice et beaucoup plus. »

- M. Jean-Paul Perreault, président-directeur général, Impératif français et L'Outaouais en fête

Né en 1975, Impératif français est un organisme culturel de recherche et de communication voué à la défense et à la promotion de la langue et de la culture d'expression française. Il regroupe les amis de la langue et de la culture d'expression française qui désirent participer activement à l'épanouissement et au rayonnement de celles-ci.

Les célébrations entourant la Journée nationale des peuples autochtones et de la Saint-Jean-Baptiste, qui auront lieu du 21 au 24 juin 2019, à Gatineau, visent le grand public, les jeunes ainsi que les communautés autochtones, ethnoculturelles et de langue officielle en situation minoritaire. De nombreuses activités, dont une cérémonie protocolaire, un défilé, des activités pour la famille, des jeux, des spectacles et un feu d'artifice, sont prévues pour les 25 000 participants attendus.

Le festival L'Outaouais en fête est présenté chaque année à Gatineau, en Outaouais. Créé en 1976 par Impératif français afin de célébrer la Fête nationale du Québec, le rendez-vous est, depuis 2010, organisé par l'organisme Festival L'Outaouais en fête dont la mission est de faire la promotion de la culture d'expression française.

La 43e mouture se déroulera du 21 au 24 juin 2019 au parc des Cèdres, à Gatineau, dans le secteur Aylmer. Une dizaine de spectacles musicaux professionnels d'artistes bien établis et émergents seront offerts en soirée sur la grande scène alors qu'une cinquantaine d'artistes amateurs auront l'occasion de se produire en après?midi sur la scène Gerry-Boulet.

Le volet Le Canada en fête du Programme des célébrations et commémorations offre une aide financière à des organismes communautaires et non gouvernementaux en vue des célébrations communautaires organisées dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), de la Journée canadienne du multiculturalisme (27 juin) ou de la fête du Canada (1er juillet).

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

