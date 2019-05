Une expédition de camping pour souligner le lancement des 25es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est ce matin qu'a eu lieu le lancement officiel des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2019, au Halifax Exhibition Centre. L'objectif de cette compétition est d'encourager les élèves et les apprentis à viser l'excellence dans leur domaine de spécialisation, et de mettre en relief les remarquables possibilités parmi lesquelles peuvent choisir les jeunes qui n'ont pas encore décidé de leur future profession.



Parmi les invités spéciaux au lancement figuraient Larry Slaney, directeur de la formation au Canada chez A.U. Canada, Kyle O'Neil, de TC Énergie, Gord Bragg, de Carrières VR, John Oates, président de Skills/Compétences Canada (SCC) et des ambassadeurs des Olympiades 2019, Braeden Willis, concurrent aux Olympiades 2013 à Vancouver, au concours Production télévisuelle et vidéo, et Michelle Gilbert, concurrente aux Olympiades 2017 à Winnipeg, au concours Coiffure.

« Les Olympiades canadiennes mettent en relief les possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Les jeunes du Canada formeront la future main-d'oeuvre qualifiée du pays. En les encourageant à choisir ces professions et à faire partie de la main-d'oeuvre spécialisée, qui repose sur des compétences variées, nous assurerons la prospérité du pays », a expliqué Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

C'est au moyen d'un amical concours de construction de chaises de camping qu'on a souligné le lancement officiel des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui s'étendent sur deux jours. Les Olympiades réunissent plus de 550 jeunes de toutes les régions du Canada, qui se livreront concurrence dans le cadre de concours pour 44 métiers et technologies, en vue de se faire sacrer champion national dans leur discipline. L'Épreuve de sélection des membres d'Équipe Canada WorldSkills 2019 se déroulera en marge des Olympiades. Les gagnants et gagnantes dans les 29 domaines de compétition participeront au Mondial des métiers 2019, à Kazan, en Russie.

Au cours des deux jours des Olympiades, Skills/Compétences Canada accueillera près de 7500 élèves visiteurs. Ces jeunes pourront prendre part aux activités proposées à plus de 50 stations Essaie un métier et une technologie et à la programmation consacrée aux compétences essentielles, et en particulier, à la formation continue. Les causeries Parlons compétences essentielles seront présentées sur la chaîne YouTube de SCC. Ces discussions entre des représentants de l'industrie et du secteur de l'éducation, des anciens et anciennes de Skills/Compétences Canada et des célébrités de l'industrie sont à la fois informatives et amusantes. Le Forum sur les compétences essentielles aura lieu le 29 mai. Cette rencontre est destinée aux enseignants, aux conseillers en orientation et aux membres des RH d'entreprises. Au cours des Olympiades, plusieurs célébrités seront sur place pour rencontrer les jeunes : Kate Campbell, vedette de HGTV et fondatrice de KateBuilds Inc.; Sebastien Clovis, rénovateur et bricoleur amateur; Andy Hayes, chef cuisinier vedette.

La Cérémonie de clôture, durant laquelle seront dévoilés les résultats des concours, aura lieu le 30 mai, de 12 h à 14 h 30, au Centre Cunard.



Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Pour de l'information sur les programmes et les concours de Skills/Compétences Canada, visitez son site Web, à www.skillscompetencescanada.com. Pour de l'information sur les visites aux Olympiades, rendez-vous à : https://www.skillscompetencescanada.com/fr/ocmt/ocmt-halifax-2019/ .



PHOTOGRAPHIE et VIDÉOGRAPHIE

Pour voir et télécharger des centaines d'images de concurrents et de concurrentes à l'oeuvre, rendez-vous à la page Flickr de Skills/Compétences Canada.

Voyez la vidéo des points saillants des Olympiades 2019.

