BCF Global : Une nouvelle offre transcontinentale à destination des entreprises innovantes





PARIS, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le cabinet BCF Avocats d'affaires (BCF), leader en droit des affaires au Québec depuis 1995, annonce son implantation en France avec l'ouverture d'un bureau à Paris et une alliance avec le Cabinet LTL, spécialisé en propriété intellectuelle (PI). La nouvelle entité opérera sous la dénomination BCF Global.



Axée sur le droit de la Propriété Intellectuelle (PI), l'offre BCF Global se distingue par l'intégration d'agents de brevets canadiens et américains, d'avocats et de mandataires en brevets européens au sein d'une seule et même équipe. Grâce à l'expertise pluridisciplinaire de ses équipes et sa position géographique stratégique sur les deux continents, BCF Global souhaite offrir à une clientèle française et européenne un accès privilégié au marché nord-américain et assurer la croissance d'entreprises visionnaires et innovantes, notamment dans les secteurs des technologies de l'information et des sciences de la vie.

Le cabinet d'avocats BCF Global est dirigé par Philippe Therias , avocat au Barreau de Paris et mandataire en brevets et marques de commerce européens, qui avait rejoint le groupe de PI de BCF en 2017. L'alliance avec le Cabinet LTL et ses fondateurs, Jean-Jacques Bouillet et Franck Tetaz , renforce la présence de BCF Global en France et sa capacité à agir en Europe.

Mario Charpentier , associé directeur de BCF commente : « Avec BCF Global, nous répondons au besoin croissant exprimé par une clientèle exigeante, qui évolue sur des marchés mondiaux très innovants et concurrentiels, aux cycles de développement extrêmement rapprochés. Nous avons développé un modèle unique de ressources et de méthodologies très agiles, basé sur notre expertise nord-américaine, en plus de nos services entièrement bilingues en français et en anglais. L'expertise de Philippe Therias, associée à celle de l'équipe du Cabinet LTL, nous permettent de nous positionner comme un partenaire de premier plan pour nos clients souhaitant opérer des deux côtés de l'Atlantique. »

« BCF Global est le fruit d'une longue réflexion qui nous a amenés à concevoir le meilleur service global transatlantique de l'Europe à l'Amérique du Nord, tout en localisant la forme du conseil prodigué. Notre offre est fondée sur le désir de professionnels d'un continent à l'autre de travailler ensemble, et d'en faire profiter tous nos clients », déclare Philippe Therias, Président de BCF Global.

« Nous sommes très enthousiastes avec Jean-Jacques d'apporter la contribution du Cabinet LTL au développement de BCF Global en Europe et de travailler en étroite collaboration avec les équipes de BCF pour accompagner au mieux les entreprises françaises dans leurs projets de valorisation de leurs innovations en Amérique du Nord. », ajoute Franck Tetaz, associé fondateur du Cabinet LTL.

À propos de BCF Avocats d'affaires



Avec plus de 500 employés et 275 professionnels, BCF Avocats d'affaires s'illustre comme le cabinet tout désigné pour accompagner les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales et leur assurer un succès pérenne et une croissance durable. Notre esprit entrepreneurial nous distingue de la concurrence et fait de nous le seul cabinet d'avocats à avoir reçu le prix des sociétés les mieux gérées au Canada pour une 12e année consécutive. BCF comprend les besoins de ses clients et constitue le partenaire d'affaires idéal pour tout type d'organisation innovante : les startups les plus ambitieuses, les entreprises privées et publiques bien établies, les banquiers d'investissement ainsi que les sociétés de capital de risque et d'investissements privés. Nous transformons les rêves de nos clients en entreprises viables et novatrices en leur fournissant des solutions pragmatiques et avant-gardistes. En quête d'excellence, notre cabinet s'est attiré la confiance d'organisations de tous les secteurs d'activité, tant en Amérique du Nord, qu'ailleurs dans le monde.

À propos du Cabinet LTL

Le Cabinet LTL est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle fondé à Lyon en 2015 par Jean-Jacques Bouillet et Franck Tetaz. Forts de leurs expériences passées dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle leader en France et en entreprise, ils apportent aux PME innovantes des secteurs de la santé, des biotechnologies et des technologies de l'information un accompagnement en matière de propriété intellectuelle en Europe et dans le monde adapté à leurs projets de développement.

