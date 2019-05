Absorb Software fait l'acquisition de Torch LMS, augmentant sa portée au sein du marché mondial grandissant de la technologie d'apprentissage





CALGARY, Alberta, 28 mai 2019 /CNW/ - Absorb Software, le fournisseur du système de gestion de l'apprentissage (SGA) Absorb et du tout nouveau Absorb Infuse, a acquis Torch LMS, un fournisseur de SGA de type logiciel-service (SaaS) établi en Utah. L'achat de Torch est la première de plusieurs acquisitions anticipées par la société, alors qu'Absorb se développe au-delà de la croissance naturelle et tire davantage parti de l'investissement stratégique réalisé par Silversmith Capital Partners.

La technologie d'apprentissage la meilleure qui soit fait l'objet d'une demande grandissante. Selon un rapport détaillé de l'industrie datant de 2019, le marché de l'apprentissage en entreprise verra une croissance explosive, passant de 9,2 milliards $ en 2018 pour atteindre 22,4 milliards $ en 2023. Parmi les principaux catalyseurs du marché des SGA, mentionnons l'adoption accrue de l'apprentissage numérique, le nombre grandissant de politiques « apportez vos appareils personnels » (BYOD) et la mobilité de l'entreprise, ainsi que les vastes initiatives gouvernementales. Ceux-ci rehaussent tous l'importance de l'apprentissage numérique dans les milieux d'enseignement et les environnements professionnels. L'acquisition de Torch par Absorb place cette dernière en meilleure posture pour tirer profit de l'explosion de l'apprentissage numérique.

« Notre historique profitable de croissance interne ainsi que nos solides assises financières nous permettent de saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. L'acquisition de Torch LMS est un autre exemple de la manière dont nous augmentons la portée de notre technologie d'apprentissage de calibre mondial pour rejoindre un univers plus grand de clients », affirme Mike Owens, chef de la direction d'Absorb. « Nous souhaitons la bienvenue aux clients et aux employés de Torch et les accueillons dans la famille Absorb. »

Ce sentiment est partagé par Jake White, fondateur et chef de la direction de Torch LMS : « Torch s'est toujours efforcée de plaire à sa clientèle grâce à un système de gestion de l'apprentissage intuitif et axé sur les affaires. Nous continuons d'honorer cet engagement en rejoignant Absorb. Nos clients pourront profiter d'un service et d'une technologie de renommée mondiale, et nous en sommes très heureux. »

Absorb Software est à l'avant-garde de la technologie d'apprentissage numérique qui outille les entreprises afin qu'elles puissent surmonter l'incertitude qui entoure l'avenir du travail. Qu'il s'agisse de lacunes au chapitre des habiletés, de la transformation de la main-d'oeuvre, de rétention du personnel, de formation ou de conformité, Absorb fournit des solutions d'apprentissage souples et approfondies pour relever les défis modernes propres aux ressources humaines. La société a très hâte d'offrir ces retombées bénéfiques aux clients de Torch.

À propos d'Absorb Software

Absorb Software est une société de technologie d'apprentissage établie à Calgary, en Alberta, au Canada. Elle compte des filiales en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Chine et aux États-Unis. Absorb offre Absorb Infuse, la première plate-forme LXP (Learning Experience Platform), proposant une véritable expérience d'apprentissage immersive, ainsi que son produit phare, Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage primé à l'avant-garde de l'industrie destiné aux entreprises, aux universités, aux organismes gouvernementaux et aux agences à but non lucratif de partout dans le monde. Apprenez-en plus à l'adresse www.absorblms.com, ou suivez la société sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos de Silversmith Capital Partners

Fondée en 2015, Silversmith Capital Partners est une société d'investissement de croissance établie à Boston ayant 1,1 milliard $ de capital sous gestion. La mission de Silversmith est de s'associer aux meilleurs entrepreneurs et de les soutenir afin d'assurer la croissance de sociétés profitables dans les secteurs de la technologie et des soins de santé. La société cherche à investir de 15 millions $ à 75 millions $ par entreprise. Parmi les investissements représentatifs, mentionnons ActiveCampaign, Centauri Health Solutions, Digital Map Products, Impact, LifeStance Health, MediQuant, Nordic Consulting Partners et Validity. Collectivement, les partenaires cumulent plus de six décennies d'expérience en matière d'investissement. Ils ont siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés en croissance, y compris Ability Network, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey et Yapstone. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.silversmithcapital.com.

