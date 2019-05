Lancement d'une série de capsules sur les principaux termes du sans-fil destinées aux personnes sourdes, sourdes et aveugles, malentendantes





Les capsules sont disponibles en LSQ et en ASL.

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Les fournisseurs de services sans fil ont lancé une toute nouvelle série de capsules vidéo en LSQ et en ASL dans le but d'informer leurs clients sourds, sourds et aveugles et malentendants sur le système d'alertes sans fil au public.

Lancées pendant la Semaine nationale de l'Accessibilité, ces capsules ont été développées dans le cadre de la collaboration continue entre l'industrie canadienne du sans-fil et la communauté de personnes sourdes, sourdes et aveugles et malentendantes.

«?La Semaine nationale de l'Accessibilité, c'est l'occasion de voir le monde autrement, de parler d'inclusion et d'agir. Nous sommes fiers de participer aux efforts de l'industrie visant à éliminer les barrières et à offrir des services essentiels aux usagers sourds, sourds et aveugles et malentendants?» a déclaré le président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications sans fil, M. Robert Ghiz.

En Alerte est un service de diffusion de messages d'urgence à la population canadienne. Le Système d'alertes sans fil au public fait partie du programme En Alerte. Il distribue des alertes sur les appareils sans fil pris en charge et plus spécifiquement sur les téléphones intelligents.

«?Les alertes sans fil au public sont une partie essentielle de la gestion des urgences. Grâce à ces nouvelles capsules, de l'information importante sur ce système qui peut sauver des vies sera mise à la disposition d'un nombre encore plus important de Canadiens, ajoute M. Ghiz. Ces capsules en LSQ et en ASL ne sont qu'un exemple parmi d'autres de ce que fait l'industrie pour rendre l'information accessible.?»

Les capsules en LSQ et en ASL fournissent de l'information sur les neuf thèmes suivants :

Introduction au Système d'alertes au public Rôles et responsabilités des partenaires du Système d'alertes sans fil au public Appareils compatibles avec le Système d'alertes sans fil au public Alertes sans fil au public Alertes de mise à l'essai du Système Réception des alertes pendant les déplacements Fonctionnement et particularités des appareils Android Fonctionnement et particularités des appareils Apple Fonctionnement et particularités des appareils achetés à l'étranger

La description visuelle, les sous-titres et les voix hors champs assurent l'entière accessibilité des capsules.

Depuis le lancement du système en avril 2018, 120 alertes d'urgence ont été acheminées avec succès. Elles ont permis de sauver des vies, ainsi qu'intercepter des suspects.

Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS)

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada - ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. À ce titre, elle fait activement la promotion de l'industrie dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

