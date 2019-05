iA Services aux concessionnaires ajoute Airmédic à son offre à la clientèle





BROSSARD, QC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - iA Services aux concessionnaires, une division de iA Groupe financier, est fière d'annoncer qu'elle bonifie son offre de services aux clients de la Garantie Prolongée Partenaire, en y incluant désormais les services d'Airmédic. Cet ajout s'inscrit dans la volonté d'iA Groupe financier de toujours offrir une expérience client optimale et personnalisée.

Pour tout achat d'une garantie prolongée des programmes de Produits Récréatifs Personnels ou Marine vendus au Québec, les clients de iA Services aux concessionnaires reçoivent une couverture des services d'Airmédic pour une année entière. Par la suite, la possibilité de prolonger la protection Airmédic à des tarifs avantageux leur sera également offerte.

« Nous offrons ainsi une autre valeur ajoutée aux clients d'iA Services aux concessionnaires, puisqu'ils pourront s'adonner à leurs loisirs en toute sérénité, et bénéficier de la Garantie Prolongée Partenaire couplée aux services d'Airmédic. Avec la garantie d'être secouru 24h/24, 7 jours/7 partout au Québec, nos clients peuvent partir en tout tranquillité d'esprit, et c'est notre devise chez iA Services aux concessionnaires », souligne Daniel Beaulieu, directeur national de la Garantie Prolongée Partenaire chez iA Services aux concessionnaires.

Précisons qu'Airmédic offre des services de soins médicaux d'urgence aéroportés aux particuliers et aux entreprises, jour et nuit, à plus de 300 000 personnes résidantes ou séjournant au Québec et s'engage à les secourir en cas de malaise ou d'accident sans frais, partout dans la province sans aucune restriction sur le nombre de secours durant l'année.

À propos d'iA Services aux concessionnaires

Cette division de iA Groupe financier est le fournisseur de programmes de protection et d'assurance destinés au marché automobile au Canada, depuis plus de 50 ans.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

