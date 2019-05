Le programme Bourses techno Best Buy finance l'achat de produits techno pour douze écoles





Points saillants de l'annonce :

Parmi plus de 600 demandes, 12 écoles primaires au pays ont été sélectionnées. Elles recevront chacune une bourse en argent pouvant atteindre 10 000 $.

Les établissements sélectionnés utiliseront les bourses pour mettre à niveau ou intégrer la technologie en classe afin d'inspirer, de motiver et de rendre plus autonomes les élèves.

BURNABY, BC, le 28 mai 2019 /CNW/ - Best Buy est fière d'annoncer les noms des 12 écoles primaires qui ont été sélectionnées parmi plus de 600 demandes pour se partager 100 000 $ en bourses destinées à des cours basés sur la technologie, dans le cadre du programme Bourses techno Best Buy pour les écoles. Les écoles sélectionnées dans tous les coins du pays utiliseront ces bourses pour que les élèves aient accès à des technologies et à des ordinateurs récents, afin d'aplanir les inégalités économiques et numériques, et de munir les élèves de compétences informatiques pour leur entrée à l'école secondaire.

« L'objectif de ce programme est d'exposer davantage les élèves à la technologie pour qu'ils puissent acquérir des compétences essentielles pour le 21e siècle », explique Karen Arsenault, directrice de l'investissement dans la collectivité de Best Buy Canada. « La passion des enseignants et des directeurs qui ont décrit comment de nouvelles technologies aideraient leurs étudiants a été un facteur clé dans la sélection des gagnants. »

Voici les 12 écoles qui ont reçu une Bourse techno Best Buy :

Bourses générales :

École des Cascades - Rawdon , Québec

, Québec École Sans-Frontières - Québec, Québec

Clifford Bowey Public School - Ottawa, Ontario

- École Opasquia School - Le Pas , Manitoba

, Jersey Public School - Keswick, Ontario

Liverpool Street Elementary School - Fredericton , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick Nakasuk School - Iqaluit, Nunavut

New Hazelton Elementary School - New Hazelton , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Twelfth Avenue Elementary - Burnaby , Colombie-Britannique

Bourses STIM

Abbott School - Edmonton, Alberta

- École Champs Vallée School - Beaumont, Alberta

Prince Edward Public School - Windsor, Ontario

Les Bourses techno générales sont destinées à améliorer ou à intégrer la technologie dans les classes pour favoriser l'apprentissage des élèves. On donne en exemple des programmes d'alphabétisation, des bibliothèques et des classes pour élèves aux besoins particuliers. Les Bourses techno STIM sont destinées aux programmes axés sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, ce qui inclut les clubs de robotique, les programmes de mathématiques, ainsi que les cours de programmation et de multimédia numérique.

Les douze écoles se verront remettre leur bourse dans les prochaines semaines. Des célébrations seront organisées dans les écoles gagnantes avec l'aide des équipes des magasins Best Buy locaux.

En s'investissant dans la collectivité, Best Buy Canada vise à connecter les jeunes à la technologie pour les inspirer, les motiver et leur permettre de prendre en main leur éducation. C'est pourquoi Best Buy a permis à plus de 210 écoles canadiennes d'acheter de la technologie, en plus d'offrir des bourses d'études postsecondaires et d'aider les étudiants à parfaire leurs connaissances technologiques.

Dans les prochains mois, le programme Bourses techno Best Buy pour les écoles offrira aux établissements de niveau secondaire la possibilité de demander du financement pour de la nouvelle technologie. Les enseignants souhaitant être informés lorsque des bourses seront à nouveau offertes peuvent envoyer un courriel à schoolgrants@bestbuycanada.ca.

Pour plus d'information sur les investissements de Best Buy au sein de la collectivité, visitez le www.BestBuy.ca/Communaute.

À propos de Best Buy

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec près de 200 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts à BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

SOURCE Best Buy Canada

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :