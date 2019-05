Les salaires des titulaires de MBA aux États-Unis atteignent des valeurs jamais encore enregistrées





RESTON, Virginie, États-Unis, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association internationale d'écoles supérieures de commerce de premier plan, en partenariat avec la MBA Career Services & Employer Alliance et l'European Foundation for Management Development (EFMD, « Fondation européenne pour le développement du management »), a publié son rapport Business School Hiring basé sur les conclusions de l'enquête annuelle sur les recruteurs d'entreprise. Plus de 1 200 employeurs de 45 pays ont répondu à cette enquête, apportant leur vision du marché et des tendances de recrutement actuelles parmi les titulaires de MBA et de masters commerciaux.



Les jeunes diplômés ayant obtenu un diplôme de haut niveau en commerce, en particulier aux États-Unis, obtiennent une rémunération initiale conséquente. La base annuelle médiane de la rémunération initiale à laquelle les employeurs aux États-Unis prévoient de rémunérer les nouvelles recrues titulaires d'un MBA est de 115 000 dollars américains en 2019, soit plus du double de la médiane correspondant aux nouveaux embauchés titulaires d'une licence (55 000 dollars américains) et la valeur la plus élevée jamais enregistrée aux États-Unis lorsqu'elle est ajustée en fonction de l'inflation. Parmi les recruteurs américains, la médiane de rémunération initiale des détenteurs d'un MBA culmine dans les secteurs du conseil (135 000 dollars américains) et de la finance/comptabilité (125 000 dollars américains).

« Les employeurs attribuent clairement une valeur élevée au recrutement de titulaires de MBA et de masters en commerce », a indiqué Sangeet Chowfla, président et directeur général de GMAC. « Nous observons un marché des candidats hautement actif en termes de déplacements géographiques dans les destinations d'étude. Quant à la valeur que les recruteurs et les diplômés attribuent à un diplôme de haut niveau dans le domaine des affaires, elle est constante. »

Dans l'ensemble, la majorité des employeurs prévoit d'accroître la rémunération initiale des titulaires d'un MBA en 2019 (56 %). Cela concerne en particulier 63 % des employeurs de la région Asie-Pacifique, 56 % des employeurs aux États-Unis, et 49 % des employeurs européens. La base annuelle médiane de la rémunération initiale varie considérablement en fonction des régions du monde. Les sociétés européennes prévoient de proposer aux nouveaux titulaires d'un MBA 95 000 dollars américains cette année, et la médiane pour les sociétés de la région Asie-Pacifique est de 45 000 dollars américains.

Les plans de recrutements internationaux des entreprises américaines sont similaires à ceux de l'année dernière ; les nouvelles règles concernant le visa H-1B pourraient impacter de manière positive le recrutement en 2020.

48 % des employeurs aux États-Unis prévoient de, ou sont prêts à, recruter des candidats internationaux en 2019, quasiment comme en 2018 (47 %), mais cette valeur est en baisse par rapport à 2017 (55 %). L'enquête de cette année a été déployée en février et mars, avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles concernant le visa H-1B le 1er avril. Les nouvelles règles visent à avantager les diplômés internationaux ayant obtenu des diplômes de haut niveau dans des établissements d'enseignement supérieur des États-Unis, par rapport aux titulaires de licences.

« Une incertitude s'est ressentie ces dernières années sur la direction prise par la politique américaine en matière de visas, ce qui impacte le recrutement international et les tendances de candidatures », a poursuivi M. Chowfla. « Il sera intéressant de voir quel impact positif cette nouvelle règle pourra avoir sur le flux d'étudiants internationaux en direction des États-Unis et sur leurs opportunités d'embauche. »

Les plans de recrutement de titulaires de MBA restent solides mais ils se sont modérés pour la deuxième année consécutive.

Alors que les projections de recrutement des détenteurs d'un MBA restent conséquentes par rapport aux tendances historiques, pour la deuxième année consécutive une proportion inférieure d'entreprises fait globalement état de plans de recrutement de talents titulaires d'un MBA, par comparaison avec l'année dernière. Parmi les employeurs américains, 77 % prévoient de recruter des talents titulaires d'un MBA en 2019, une valeur en baisse pour la deuxième année consécutive. Une proportion légèrement inférieure des entreprises interrogées aux États-Unis fait état de plans de croissance et de développement cette année (66 %), par rapport à l'année dernière (69 %). Les inquiétudes associées à l'évocation de guerres commerciales et d'augmentation des tarifs peuvent en effet avoir un impact sur les plans des employeurs.

Près de 9 entreprises sur 10 (87 %) de la région Asie-Pacifique prévoient de recruter des titulaires de MBA en 2019, soit la proportion la plus élevée de toutes les régions du monde, même si cette valeur est très légèrement en baisse par rapport à l'année dernière (90 %). Près de 7 entreprises européennes sur 10 prévoient de recruter des titulaires de MBA en 2019 (69 %), ce qui représente une valeur en hausse par rapport aux projections de l'année 2018 (64 %).

Autres tendances de recrutement international et facteurs déterminants

Le recrutement international est en hausse parmi les entreprises situées dans la région Asie-Pacifique et en Europe, tandis que les entreprises américaines poursuivent leur marche arrière. Respectivement 71 % et 69 % des entreprises européennes et de la région Asie-Pacifique prévoient de, ou sont prêtes à, recruter des candidats internationaux en 2019, ces deux valeurs étant en hausse par rapport à ces dernières années.

Les raisons pour ne pas recruter de talents internationaux sont différentes selon les régions du monde. Les employeurs aux États-Unis sont notamment plus susceptibles de citer l'incertitude concernant de futures modifications des politiques/lois en tant que facteur (25 %), ce qui souligne davantage l'impact positif potentiel de la nouvelle règle récente concernant le visa H-1B. Les entreprises situées en Europe et dans la région Asie-Pacifique citent quant à elles, à hauteur de 15 % et 11 % respectivement, la politique/loi comme un facteur déterminant de l'embauche.

« Nos récentes recherches ont fait état du déclin du recrutement par les entreprises américaines d'étudiants internationaux issus de programmes de MBA et de masters spécialisés, en raison de l'incertitude concernant les conditions économiques », a indiqué Megan Hendricks, directrice exécutive de la MBA Career Services & Employer Alliance. « Alors que le déclin évoqué dans le rapport du GMAC de cette année reste stable concernant les plans des entreprises américaines pour recruter des talents étrangers, nous espérons que la nouvelle règle récente concernant le visa H-1B encouragera les étudiants à étudier aux États-Unis afin de diversifier le public des écoles de commerce et les réserves de talents. »

« Le rapport du GMAC de cette année sur les tendances de recrutement des titulaires de MBA et des étudiants de l'enseignement diplômant du management fait état des opportunités exceptionnelles offertes aux diplômés lorsqu'ils terminent leurs études commerciales », a indiqué Eric Cornuel, président directeur général de l'EFMD. « Le développement d'écoles de commerce de qualité dans le monde s'est accompagné d'opportunités d'embauche accrues pour les diplômés dans les marchés émergents et les économies régionales. C'est une période exceptionnelle pour préparer un MBA ou un master en affaires. »

L'enquête réalisée auprès des candidats aux écoles de commerce souligne la large gamme d'opportunités de carrière auxquelles les étudiants peuvent accéder avec un diplôme de management.

Le GMAC a également publié un nouveau Rapport sur les aspirations de carrière basé sur 10 années de données provenant de la mba.com Prospective Students Survey. Ce nouveau rapport souligne la manière dont l'éventail des aspirations des candidats de l'enseignement diplômant du management pour leur carrière post-diplôme a évolué avec le temps, puisque désormais une plus grande partie des candidats cherche à améliorer son parcours professionnel en cours (41 %), au lieu de changer de fonction professionnelle (36 %) ou de secteur (27 %).

Les candidats portent un intérêt élevé au secteur du conseil : 36 % d'entre eux l'identifient comme une fonction professionnelle et un secteur d'intérêt. La finance/comptabilité (34 % de candidats intéressés), les produits/services (27 %) et la technologie (19 %) représentent d'autres secteurs d'intérêt. Le pourcentage de candidats aspirant à une embauche internationale a également légèrement augmenté (2 %).

Ce rapport comporte les répartitions démographiques détaillées des intérêts de carrière des candidats ayant suivi un cursus diplômant en management, notamment par genre, âge et nationalité. Veuillez consulter la page Market Intelligence et Recherche sur le site web gmac.com pour être informé des mises à jour continues sur le sujet et d'autres questions relatives aux tendances liées à l'enseignement diplômant en management.

