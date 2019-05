DataCandy franchit le cap des 11 000 emplacements de marchands et plus de 5 millions de membres





MONTRÉAL, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DataCandy , un chef de file nord-américain dans le secteur des cartes-cadeaux et des solutions de fidélisation pour les détaillants, les restaurateurs et les sociétés pétrolières, a franchi le cap des 11 000 emplacements de marchands, une croissance de 500 % en nouveaux emplacements depuis 2013. DataCandy a amorcé le deuxième trimestre avec 1 000 entreprises se fiant à sa plateforme technologique éprouvée.



Depuis le début de l'année, DataCandy a accueilli 120 nouveaux clients, dont les stations d'essence arborant la marque Chevron (exploitées par Corporation Pétroles Parkland), Hal Smith Restaurant Group et Top Beauty Group, un fournisseur de produits s'adressant aux professionnels de la coiffure et aux artisans de la beauté.

« La plateforme DataCandy gère maintenant 5 millions de membres actifs de programmes de fidélisation partout en Amérique du Nord », affirme Lorne Schwartz, PDG de DataCandy. « Les réalisations à travers l'entreprise et sa croissance soutenue au cours des derniers mois prédisent à DataCandy sa meilleure année jusqu'ici. »

En plus d'avoir gagné de nouvelles affaires, DataCandy a élargi son écosystème de partenaires en incluant Motion Pay , un fournisseur de traitement des paiements basé à Ottawa et chef de file nord-américain dans les services de paiement chinois. L'intégration de Motion Pay permet aux marchands supportés par la plateforme DataCandy d'introduire des programmes de cartes-cadeaux et de fidélisation auprès de consommateurs utilisant des applications chinoises de paiement mobile, notamment Alipay, WeChat Pay et Union Pay.

« DataCandy propose une solution logicielle de programmes de cartes-cadeaux et de fidélisation parmi les plus complètes sur le marché », explique Hans Laroche, associé chez R3 Marketing. « Ces quatre dernières années, DataCandy a démontré une croissance solide et soutenue en plaçant clairement l'accent sur le service au client. »

DataCandy est un fournisseur nord-américain de premier plan de solutions abordables de cartes-cadeaux et de fidélisation de la clientèle pour les entreprises de toutes tailles. Sa plateforme sécurisée et conviviale est utilisée dans plus de 11 000 emplacements au Canada et aux États-Unis, par plus de 1 000 entreprises, dont le Groupe ALDO, La Source, Ultramar, Familiprix, Kernels Popcorn et 40 marques de restaurant du Groupe d'alimentation MTY. Pour découvrir en quoi une meilleure connaissance des habitudes de consommation de vos clients peut stimuler vos profits, visitez le www.datacandy.com/fr/ .





