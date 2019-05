Au Québec, les femmes obtiennent leur grade de premier ou de deuxième cycle plus hâtivement que les hommes





QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Au Québec, les femmes obtiennent leur grade de premier ou de deuxième cycle plus hâtivement que les hommes, un fait qu'on observe également en Ontario. Par exemple, en 2016, parmi les diplômés ayant obtenu un grade de premier cycle, les moins de 25 ans représentaient :

49,9 % des hommes et 56,8 % des femmes au Québec;

70,8 % des hommes et 75,4 % des femmes en Ontario .

Dans les deux provinces, la différence entre les sexes relativement à l'âge d'obtention du grade est observée chez les étudiants internationaux1, chez les citoyens canadiens et, de manière générale, chez les résidents permanents. Ces constats ressortent d'une analyse parue dans le bulletin S@voir stat diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. Cette analyse, qui couvre la période allant de 2001 à 2016, est basée sur les données du Système d'information sur les étudiants postsecondaires (SIEP) de Statistique Canada.

Par ailleurs, au Québec, peu importe le cycle, les diplômés obtiennent leur grade plus tardivement que leurs homologues en Ontario, ce qui s'explique notamment par la différence entre les systèmes d'éducation des deux provinces.

Augmentation de la part des grades décernés à des étudiants internationaux

L'analyse fait également ressortir que la part des grades décernés aux étudiants internationaux a augmenté au Québec et en Ontario aux trois cycles, mais spécialement au deuxième et au troisième. De 2006 à 2016 :

au Québec, la part des grades décernés aux étudiants internationaux est passée de 19,2 % à 24,9 % au deuxième cycle et de 15,1 % à 28,8 % au troisième cycle;

en Ontario , cette part est passée de 11,3 % à 23,2 % au deuxième cycle et de 10,3 % à 19,4 % au troisième cycle.

____________________________________ 1 Les étudiants internationaux sont ceux qui étudient dans un pays qui n'est pas leur pays de résidence.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 08:30 et diffusé par :