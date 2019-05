Onze initiatives canadiennes reçoivent une subvention pour les aider à éliminer l'infection chronique par le virus de l'hépatite C dans les populations exposées à un risque élevé





~ Il est possible d'éliminer l'hépatite C comme menace à la santé publique. ~

MISSISSAUGA, ON, le 28 mai 2019 /CNW/ - Afin de contribuer à concrétiser l'engagement pris par le Canada envers l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'éliminer l'infection chronique par le virus de l'hépatite C d'ici 2030, Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) a annoncé aujourd'hui l'octroi de subventions destinées à appuyer des projets de micro-élimination du VHC. L'objectif des subventions est de soutenir les initiatives locales dans tout le pays afin de détecter les cas d'hépatite C chronique et d'assurer leur prise en charge médicale. Cette année, 11 projets ont été sélectionnés dans le but d'assurer la prise en charge médicale de certaines des populations les plus difficiles à atteindre qui sont exposées à un risque élevé d'infection par le VHC. Ces populations incluent notamment les consommateurs de drogues injectables, les personnes défavorisées et les sans-abri, les personnes co-infectées par le VIH, les immigrants et les réfugiés, les anciens détenus et les travailleurs du sexe1. Ce programme lancé par Gilead Canada en 2018 a permis d'octroyer un total de 25 subventions à ce jour.

L'Équipe de santé familiale universitaire de l'Hôpital St. Michael à Toronto (St. Michael's Hospital Academic Family Health Team) est l'un des bénéficiaires des subventions de cette année. Bon nombre des 45 000 patients provenant d'horizon divers et exposés à un risque élevé de VHC sont répartis dans six établissements du centre-ville, notamment des nouveaux immigrants, des personnes vivant dans la pauvreté, des sans-abri, des personnes co-infectées par le VIH, des personnes atteintes de troubles mentaux et des toxicomanes.

« Nous avons réalisé qu'environ 40 % de nos patients atteints du VHC n'avaient pas accès à des traitements vitaux et cela a eu l'effet d'un signal d'alarme. À présent, notre objectif est de guérir les patients atteints de l'infection par le virus l'hépatite C qui relèvent de notre pratique », a expliqué la Dre Tara Kiran, médecin au sein de l'Équipe de santé familiale universitaire de l'Hôpital St. Michael à Toronto. « En formant les médecins de famille à traiter les patients atteints du VHC, nous serons en mesure d'en guérir un plus grand nombre et de contribuer à l'éradication de la maladie. »

Le Dr Edward Tam, directeur médical du LAIR Centre à Vancouver et bénéficiaire de la subvention en 2019, envisage de concevoir un nouveau modèle de soins visant à soutenir les patients ayant reçu un diagnostic d'infection par le VHC en même temps qu'ils sont traités pour leur toxicomanie. Grâce à une collaboration avec le Dr Jay Wortman, médecin local, la subvention permettra de repérer les patients traités par des agonistes des opioïdes pour leur toxicomanie qui sont également atteints du VHC et de leur fournir du soutien dans le même établissement.

« De nombreux médecins qui prescrivent des agonistes des opioïdes aux patients souffrant de toxicomanie ne connaissent pas le traitement du VHC, et c'est irréaliste de penser que ces patients trouveront un deuxième spécialiste pour accéder au traitement du VHC, a expliqué le Dr Tam. Nous devons en faire plus pour faciliter le traitement simultané des toxicomanies et du VHC dans le même établissement. Nous prévoyons que cette stratégie sera viable et efficace et permettra de progresser vers l'élimination du VHC. »

« Nous reconnaissons que la science ne suffira pas à éliminer le fardeau que représente l'hépatite C pour les patients, notre système de santé et la société canadienne dans son ensemble », a déclaré Kennet Brysting, directeur général, Gilead Sciences Canada. « En collaboration avec les bénéficiaires de nos subventions, nous pouvons prendre des mesures collectives afin de mettre en place des stratégies et des programmes efficaces de micro-élimination du VHC au Canada et de contribuer à l'éradication du VHC à l'échelle mondiale. Nous pouvons déjà constater les résultats positifs de nos efforts de micro-élimination déployés l'an dernier. »

Le mandat de 2018 a permis de traiter 193 personnes difficiles à atteindre dans la région de Québec

Après avoir bénéficié d'une subvention en 2018, la Coopérative de solidarité SABSA (située à Québec) s'est efforcée de repérer les personnes vulnérables atteintes du VHC qui vivent dans la région, notamment les consommateurs de drogues et les personnes ayant vécu l'itinérance. SABSA a fourni des soins à 71 patients, notamment en les accompagnant à leurs rendez-vous médicaux et en leur offrant des services de soutien pour répondre aux besoins associés au logement, à l'alimentation et au traitement afin d'assurer leur rétention et leur observance thérapeutique. Au total, SABSA a dépassé ses objectifs, a repéré 220 personnes atteintes du VHC, puis assuré la prise en charge médicale de 193 patients.

Bénéficiaires des subventions versées pour la micro-élimination du VHC en 2019

Les bénéficiaires des subventions ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à faire la démonstration d'un plan pour réaliser de nouveaux projets de micro-élimination axés sur des initiatives locales, intégrées et ciblées dans des milieux ou des contextes à forte prévalence, et permettant d'augmenter la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge du VHC. Voici la liste complète des bénéficiaires des subventions versées pour la micro-élimination du VHC en 2019 :

Organisation : LAIR Centre (Vancouver, C.-B.)

Titre du projet : « Eliminate C in OAT » (Opiate Agonist Therapy) [Éliminer l'hépatite C grâce au traitement par les agonistes opioïdes ou TAO]

Principale population de patients : Toxicomanes

Organisation : Cool Aid Community Health Centre (Victoria, C.-B.)

Titre du projet : « INHOME »

Principale population de patients : Personnes co-infectées par le VHC/VIH

Organisation : Community Based Research Centre Society (Vancouver, C.-B.)

Titre du projet : « The Feasibility and Acceptability of Online Screening, At-Home Dried Blood Spot Collection, and Peer-Based Linkage to Care for HCV Micro-Elimination in British Columbia »

(Faisabilité et acceptation du dépistage en ligne, prélèvement de gouttes de sang séché à domicile et prise en charge médicale par des pairs visant la micro-élimination du VHC en Colombie-Britannique)

Principale population de patients : Personnes co-infectées par le VHC/VIH

Organisation : St. Michael's Hospital Academic Family Health Team (Toronto, Ont.)

Titre du projet : « Micro-Elimination of Hepatitis C in a High-Risk Urban Family Health Team by Providing Support for Primary Care Providers to Scale Up Treatment » (La micro-élimination de l'hépatite C menée par une équipe de santé familiale oeuvrant auprès d'une population urbaine à risque élevé en soutenant les professionnels de la santé pour qu'ils élargissent l'accès au traitement)

Principale population de patients : Patients vulnérables des établissements cliniques associés à l'hôpital

Organisation : Réseau ACCESS Network (Sudbury, Ont.)

Titre du projet : « The Sudbury/Manitoulin Micro-Elimination Project » (Projet de micro-élimination de l'hépatite C dans la région de Sudbury/Manitoulin)

Principale population de patients : Consommateurs de drogues injectables

Organisation : Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Big Trout Lake, Ont.)

Titre du projet : « The Elimination of Hepatitis C Infection in Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation » (L'élimination de l'infection par l'hépatite C au sein de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug)

Principale population de patients : Autochtones

Organisation : Dalhousie Healing Support Fund (Toronto, Ont.)

Titre du projet : « Telemedicine Enhanced Expanded Medical Access Partnership:

An Innovative Approach to Micro-Elimination » (Renforcement du partenariat pour l'élargissement de l'accès au traitement par la télémédecine)

Principale population de patients : Toxicomanes

Organisation : Dopamine (Montréal, Qc)

Titre du projet : « Dopamed and HCV Micro-Elimination » (Dopamed et la micro-élimination du VHC)

Principale population de patients : Consommateurs de drogues injectables

Organisation : Centre L'Envolée de Granby (Shefford, Qc)

Titre du projet : « Micro-Elimination of Hepatitis C Among the Incarcerated/Formerly Incarcerated » (Micro-élimination du virus de l'hépatite C chez les détenus et ex-détenus)

Principale population de patients : Détenus

Organisation : Pacte de Rue Inc. (Salaberry-de-Valleyfield, Qc)

Titre du projet : « Street Doctor and Community Care Project » (Projet de médecine de rue et de soins communautaires)

Principale population de patients : Consommateurs de drogues injectables

Organisation : CAPAHC - Centre Associatif Polyvalent d'Aide Hépatite C (Montréal, Qc)

Titre du projet : « HCV Screening in the Pakistani Community in Montreal » (Dépistage du VHC dans la communauté pakistanaise de Montréal)

Principale population de patients : Immigrants

À propos de la micro-élimination du VHC

La micro-élimination est un concept qui consiste à éradiquer le VHC dans des segments définis de la population afin d'éliminer progressivement la maladie à l'échelle nationale. La micro-élimination est un moyen pragmatique d'établir des objectifs d'élimination réalistes, de fournir des ressources et de soutenir l'expertise locale pour adapter, réaliser et étendre la portée des interventions. Les segments de la population à cibler pour la micro-élimination de l'hépatite C peuvent inclure les personnes vivant dans des contextes et des régions géographiques particuliers, ainsi que certaines sous-populations et cohortes d'âge, notamment les personnes atteintes de co-infection par le VIH2.

À propos du VHC au Canada

Selon les estimations, 290 000 Canadiens sont atteints d'une hépatite C chronique et des milliers de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année3. Selon les estimations, environ 44 % des personnes atteintes d'une infection chronique par le VHC ne le savent pas4. Il existe six génotypes du VHC, si l'infection par le VHC n'est pas traitée, elle peut avoir de graves conséquences et causer une cirrhose, un cancer et d'autres complications menaçant le pronostic vital. Les populations qui présentent un risque accru d'infection par le VHC sont, notamment, les consommateurs de drogues injectables, les baby-boomers nés entre 1945 et 1975, les gens qui ont reçu des produits sanguins contaminés ou qui ont subi des interventions effractives dans des établissements de soins de santé dont les pratiques en matière de lutte anti-infectieuse étaient inadéquates, les personnes dont les partenaires sexuels sont atteints du VHC, les personnes infectées par le VIH, les détenus ou les ex-détenus, ainsi que les personnes qui ont des tatouages ou des perçages5.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences est une compagnie biopharmaceutique vouée à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments novateurs dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. L'entreprise s'est donné pour mission d'améliorer les soins des patients souffrant de maladies menaçant le pronostic vital. Gilead a des filiales dans plus de 35 pays à travers le monde, avec son siège social à Foster City, en Californie. Gilead Sciences Canada, Inc. est la filiale canadienne de Gilead Sciences, Inc. Elle a été établie à Mississauga (Ontario) en 2006.

Pour de plus amples renseignements sur Gilead Sciences, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.gilead.com, suivre Gilead sur Twitter (@GileadSciences) ou appeler le service des Relations publiques de Gilead au 1 800 GILEAD-5 ou au 1 650 574-3000.

___________________________ 1 Organisation mondiale de la Santé. Aide-mémoire sur l'hépatite C. Mis à jour en octobre 2017. 2. CATIE : https://www.catie.ca/fr/pdm/printemps-2019/microelimination-hepatite-c-voie-vers-atteinte-objectifs-elimination-nationaux 3. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME Hepatitis Facts, IHME. Consulté le 3 août 2018. 4. Agence de santé publique du Canada. Rapport sur l'hépatite B et l'hépatite C au Canada : 2014. 5. Organisation mondiale de la Santé. Aide-mémoire sur l'hépatite C. Mis à jour en octobre 2017.

SOURCE Gilead Sciences, Inc.

