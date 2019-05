Canopy Growth collabore avec Parent Action on Drugs en vue de lancer des outils pédagogiques numériques portant sur le cannabis





NOUVELLES RESSOURCES FONDÉES SUR LA TROUSSE DU PROGRAMME D'ÉDUCATION SUR LE CANNABIS

L'OBJECTIF EST D'AIDER LES PARENTS À AMORCER DES CONVERSATIONS AVEC LES JEUNES AU SUJET DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS

SMITHS FALLS, ON et TORONTO, le 28 mai 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer la nouvelle phase de son partenariat avec Parent Action on Drugs (« PAD ») et Canadian Students for Sensible Drug Policy (« CSSDP »), au cours de laquelle PAD lancera deux nouveaux outils numériques visant à aider les jeunes, ainsi que les parents, les aidants adultes et les influenceurs, à prendre des décisions responsables par rapport à la consommation de cannabis.

Agent conversationnel « Weed Like to Know »

PAD a fait appel à l'expertise technique de Massively, un chef de file dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour concevoir un agent conversationnel amusant et interactif visant à mobiliser le public, à l'éduquer et à encourager les conversations entre les parents et leurs enfants au sujet du cannabis. Cet outil aide également les parents à structurer leurs conversations avec les préadolescents au sujet du cannabis, pour les informer à propos de la consommation précoce, associée à un certain nombre d'effets négatifs à court et à long termes, et pour prévenir cette dernière. En discutant ouvertement et de façon éclairée au sujet du cannabis avec leurs enfants, les parents peuvent les protéger tout en créant une culture du savoir et de la résilience.

Par le biais d'activités comme des charades, des questionnaires et des scénarios de type « que feriez-vous? », les utilisateurs de l'agent conversationnel peuvent obtenir des renseignements factuels et adaptés à leur âge au sujet du cannabis, de ses effets, de la loi, des risques pour les jeunes dont le cerveau est en plein développement et des raisons pour lesquelles les jeunes consomment du cannabis ou non. Du contenu lié à la réduction des dommages et à la sécurité pour les consommateurs de cannabis est également offert.

Il est possible d'accéder à l'outil Weed Like to Know au moyen d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent, sur le site Web de PAD (en anglais), ou sur Facebook Messenger et Twitter. De plus, l'agent conversationnel sera affiché directement dans des publicités par annonce sur des sites Web ciblés.

Outil de messagerie texte « What's With Weed »

PAD a travaillé en collaboration avec Evolution Health Systems, un pionnier dans le domaine de la création d'outils numériques pour la santé, en vue de concevoir un programme de messagerie texte centré sur l'éducation au sujet du cannabis et la prévention de la consommation problématique, à l'intention des adolescents et des jeunes adultes (de 15 à 21 ans).

Il est possible de s'abonner au service sur le nouveau site Web complet et éducatif sur le cannabis, What's With Weed (WWW), à l'adresse suivante : whatswithweed.ca (en anglais). Une fois l'inscription terminée, les abonnés recevront des textos contenant des messages proactifs tous les jours, pendant 54 jours. Les textos porteront sur les thèmes suivants :

Faits intéressants sur le cannabis et ses effets sur le cerveau et le corps

Lois sur le cannabis

Conseils pour réduire les risques et pour consommer de manière plus sécuritaire

Questions sur lesquelles réfléchir par rapport à sa consommation et ses raisons

Autres manières de gérer son stress

Aide pour réduire sa consommation ou l'arrêter complètement

Les abonnés peuvent également sélectionner des sujets dans une liste de mots-clés pour obtenir des messages éducatifs additionnels, ciblés ou de soutien. Bien que l'outil soit plus pertinent pour les jeunes qui consomment du cannabis, ou pour ceux qui se questionnent sur leur consommation, tout le monde peut tirer avantage de ces renseignements utiles. Le site WWW contient aussi un court questionnaire d'intervention anonyme, Check Your Cannabis, et un rapport de profil de risques personnel.

« PAD est incroyablement reconnaissante d'avoir eu l'occasion de faire avancer le développement de ses ressources en offrant des renseignements éducatifs sur le cannabis à l'aide d'outils numériques uniques, a annoncé Joanne Brown, directrice générale de Parent Action on Drugs. Le mandat de PAD est de fournir de l'information factuelle pour permettre aux jeunes de prendre aux jeunes, aux parents et aux influenceurs de la jeunesse des décisions éclairées. Grâce au partenariat avec Canopy Growth et CSSDP nous sommes heureux de lancer ces outils innovants qui offrent aux parents et aux jeunes l'information la plus à jour, et ce à portée de main, au moyen de leur téléphone intelligent. »

« Nous sommes vraiment ravis de voir que la trousse du programme d'éducation sur le cannabis sert de base à la conception de nouveaux outils pédagogiques dans un paysage politique en constante évolution. Les parents sont souvent oubliés quand il est question d'initiatives d'éducation sur le cannabis. Pourtant, ils sont les premiers à engager la conversation, fondée sur des faits, avec les jeunes à propos du cannabis », a déclaré Dr Jenna Valleriani, conseillère stratégique pour Canadian Students for Sensible Drug Policy.

« Maintenant que le cannabis est légal au Canada, nous avons l'énorme responsabilité de nous assurer que les familles disposent des outils nécessaires pour engager des conversations pragmatiques et bien éclairées sur le cannabis, a expliqué Hilary Black, agente d'intervention principale, Canopy Growth. C'est un privilège d'avoir pu rassembler Canadian Students for Sensible Drug Policy et Parent Action on Drugs, les chefs de file de l'éducation fondée sur des faits à l'intention des jeunes, afin qu'ils puissent concevoir les outils interactifs essentiels que nous lançons aujourd'hui. »

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la publication récente d'une trousse complète d'éducation sur le cannabis de CSSDP à l'intention des jeunes, dans le cadre de la première phase du partenariat entre Canopy Growth, CSSDP et PAD. Programme d'éducation sur le cannabis : Une trousse à outils pour éduquer les jeunes se concentre sur une démarche réaliste et basée sur des preuves pour éduquer les jeunes Canadiens à propos du cannabis. Depuis son lancement, elle a été consultée en ligne plus de 1 000 fois, et plus de 500 copies papier en français et en anglais ont été distribuées aux parents, aux enseignants, aux jeunes ainsi qu'à d'autres parties prenantes.

Canopy Growth continue d'accorder la priorité à des initiatives significatives de responsabilité sociale des entreprises. Sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise est basée sur l'écoute des collectivités et des parties prenantes ainsi que sur le soutien des domaines où la sensibilisation et l'éducation peuvent vraiment changer les choses. Voici certaines des initiatives entreprises par Canopy Growth :

un don de 2,5 millions de dollars versé à l'université de Colombie-Britannique pour mettre en place la chaire de recherche scientifique sur le cannabis de Canopy Growth, tenue par D r M.-J. Milloy, qui étudie l'utilité potentielle du cannabis pour remédier à la crise des opioïdes;

M.-J. Milloy, qui étudie l'utilité potentielle du cannabis pour remédier à la crise des opioïdes; un partenariat tripartite avec la Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD) et Les mères contre l'alcool au volant (MADD Canada) visant à améliorer la sensibilisation et l'éducation relatives aux dangers de la conduite sous l'influence du cannabis (article en anglais);

un partenariat de deux ans avec la Société canadienne du sida, qui travaille sur des questions relatives à l'accès au cannabis thérapeutique depuis 2004, en vue de financer la création de lignes directrices canadiennes sur la consommation de cannabis thérapeutique aux fins de traitement de douleurs chroniques et de leurs symptômes.

