Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - La participation des citoyens est demandée pour la recherche de maternités de chauves-souris

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sollicite la population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour une seconde campagne de recherche de maternités de chauves-souris qui sera réalisée durant les mois de juin à août. La collaboration des citoyens est primordiale pour aider les employés du Ministère à trouver des maternités de chauves-souris afin de suivre la tendance des populations de certaines espèces au Québec.

La principale cause du déclin observé est un champignon d'origine européenne qui s'est propagé au Québec en 2010 entraînant une infection appelée syndrome du museau blanc. En seulement quelques années, ce syndrome a décimé les populations de chauves-souris vivant dans les grottes et les cavernes de l'est de l'Amérique du Nord. La présence du syndrome du museau blanc a été confirmée en Gaspésie en 2013.

Le Ministère tente de suivre la tendance des populations de chauves-souris en s'intéressant davantage aux sites où les femelles se regroupent pour se reproduire et nourrir leurs jeunes. Ces endroits, appelés maternités, se trouvent généralement dans les greniers, les combles ou certains murs de vieux bâtiments, là où la chaleur s'accumule. Cependant, la plupart des endroits où sont situées ces maternités au Québec sont inconnus, ce qui constitue une lacune importante dans le contexte actuel.

Si vous connaissez un endroit, tel un chalet, une maison ou une remise, fréquenté par un groupe de chauves-souris durant l'été, vous êtes invité à communiquer avec Gabriel Chabot, technicien de la faune à la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au 418 763-3302, poste 232, ou par courriel à l'adresse suivante : gabriel.chabot@mffp.gouv.qc.ca.

Il existe quelques signes qui peuvent indiquer la présence de chauves-souris dans les habitations comme différents petits bruits, tels des grattements ou des vocalisations, ainsi que des fèces, communément appelées guano. Les fèces sont généralement segmentées, étirées et friables et sont souvent collées sur les murs extérieurs là où les chauves-souris entrent.

Soyez prudent!

Les chauves-souris se laissent observer facilement, mais il faut éviter de les toucher, car elles peuvent être porteuses du virus de la rage. Si vous êtes entré en contact avec une chauve-souris, communiquez avec le service Info-Santé au 811.

Pour toute information additionnelle sur les chauves-souris, vous êtes invité à consulter le https://chauve-souris.ca/.

