/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant la Régie des installations olympiques/





QUÉBEC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant la Régie des installations olympiques.

Le point de presse se déroulera en présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et du président-directeur général du Parc olympique, M. Michel Labrecque.

Date : Le mardi 28 mai 2019



Heure : Vers 16 h

(Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi)



Lieu : Assemblée nationale

Salle Bernard-Lalonde (hot room)

1045, rue des Parlementaires

La ministre Caroline Proulx sera disponible pour des entrevues individuelles à la fin du point de presse.

